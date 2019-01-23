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      Продавщица перечислила миллионы "Оппоблока": ГБР начнет расследование

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      Продавщица перечислила миллионы " Оппоблока"
      Продавщица перечислила миллионы " Оппоблока" / Фото из открытых источников

      В ответ на жалобу юристов " Тисни "(Bihus.Info), суд обязал государственное бюро расследований открыть производство касательно вероятной легализации средств партией "Оппозиционный блок".

      Об этом сообщило издание Bihus.Info.

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      18 января 2019 года Шевченковский райсуд города Киева удовлетворил жалобу юристов Bihus.Info на бездействие следователей и обязал ГБР открыть производство по статье 209 "Легализация средств полученных преступным путем".

      Напомним, речь идет о деле фирм-доноров "Оппозиционного блока", одну из которых суд в конце 2018 года признал фиктивной, и основательница которой получила условный срок. Согласно отчету партии, эта фирма пожертвовала почти миллион гривен на "Оппоблок", и впоследствии выяснилось, что ее основательница – продавщица из Обухова – продала неизвестным паспортные данные.

      По мнению юристов Bihus.Info этот приговор должен был бы стать предпосылкой для открытия дела о вероятной легализации средств. Несмотря на это, на обращения юристов с просьбой проверить другие предприятия, вносителей, которые имеют признаки "фиктивности" в отчете "Оппозиционного блока", следователи Государственного бюро расследований производства не открыли.

      опоблок
      Определение суда о вероятной легализации средств партией "Оппозиционный блок"

      Напомним, продавщица из Обухова, компания которой якобы перечислила миллион партии "Оппозиционный блок", признана виновной по статье "фиктивное предпринимательство". Мать женщины рассказала, что дочь работает в одном из обуховских магазинов, продала свои паспортные данные неизвестным, и они зарегистрировали несколько фирм, и никаких взносов на деятельность политической партии "Оппозиционный блок" она не осуществляла.

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Государственное бюро расследований Судьи Законодательство Верховная Рада Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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