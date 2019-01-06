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      "Оппозиционный блок" оспорит в судах незаконное лишение права голоса 3 миллионов граждан

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      "Оппозиционный блок"
      "Оппозиционный блок" / Фото из открытых источников

      Команда "Оппозиционного блока" подала иск в Шестой апелляционный административный суд Киева о незаконности Постановления Центральной избирательной комиссии о закрытии избирательных участков в Российской Федерации.

      С нарушением Конституции Украины и избирательного законодательства Центризбирком в Новогоднюю ночь ликвидировал пять избирательных участков в РФ, лишив права голоса как минимум три миллиона украинских граждан.

      Об этом сообщил глава фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Вадим Новинский на странице фракции в Facebook.

      В "Оппоблоке" напомнили, что эти участки расположены в дипломатических представительствах Украины, то есть на украинской, а не на российской территории. Организацией и проведением выборов там занимались украинские дипломаты, а не российская власть.

      "Не смотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении иска нам отказал, аргументируя нехваткой доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования. Считаю это решение политически мотивированным: власть не допустила к выборам миллионы украинцев, которые выехали на заработки и спасаются от войны, поскольку они не намерены голосовать за Петра Порошенко", – отметил глава фракции "Оппоблока".

      Также он сообщил, что "Оппозиционный блок" будет оспаривать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

      "Украинский народ имеет право решить на прямых открытых выборах, кому доверить самую высокую государственную должность, и действующий президент обязан уважать этот выбор, а не дискредитировать своими предвыборными махинациями демократический строй украинского государства. Будем добиваться справедливости", – добавил он.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК Оппозиционный блок Судьи Вадим Новинский
      Источник: 24 Канал
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