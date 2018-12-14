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      Суд засудив продавчиню, яка перерахувала мільйони "Опозиційному блоку"

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      Суд засудив продавчиню, яка перерахувала мільйони "Опозиційному блоку"
      Суд засудив продавчиню, яка перерахувала мільйони "Опозиційному блоку" / Фото з відкритих джерел

      Продавчиня з Обухова, компанія якої нібито перерахувала мільйон партії "Опозиційний блок", визнана винною за статтею "фіктивне підприємництво". Відтак, походження коштів у звіті партії залишається невідомим.

      Про це повідомило видання Bihus.info.

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      Деснянський районний суд міста Києва засудив фігурантку розслідування "Наших грошей" Любов Поліщук до трьох років умовно за статтею 205 ККУ "фіктивне підприємництво". Поліщук була засновницею та директоркою фірми ТОВ "Полі-Буд-Сервіс". Журналісти виявили цю фірму у звіті "Опоблоку" як таку, що віддала партії мільйон гривень.

      За коментарем журналісти виїхали в Обухів, де зустріли матір засновниці. Вона розповіла, що дочка працює в одному з обухівських магазинів, продала свої паспортні дані невідомим і вони зареєстрували кілька фірм, та жодних внесків на діяльність політичної партії "Опозиційний блок" вона не здійснювала.

      З цією інформацією юристи "Тисни" (Bihus.Info) звернулись до Державної фіскальної служби, яка направила висновок до прокуратури Києва, звідки його було доправлено до суду.

      Любов Поліщук визнала свою провину і за угодою з прокурором отримала три роки умовно, з одним роком випробувального терміну. На думку юристів, визнання фірми з партійного звіту фіктивною має стати передумовою для відкриття іншого провадження щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

      Теги: Новини України Опозиційний блок Гроші Бізнес Юрій Бойко Судді
      Джерело: 24 Канал
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