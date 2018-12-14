Суд засудив продавчиню, яка перерахувала мільйони "Опозиційному блоку"

Продавчиня з Обухова, компанія якої нібито перерахувала мільйон партії "Опозиційний блок", визнана винною за статтею "фіктивне підприємництво". Відтак, походження коштів у звіті партії залишається невідомим.

Про це повідомило видання Bihus.info.

Читайте також: Чому насправді посварилися Фірташ з Ахметовим, розколовши "Опозиційний блок"

Деснянський районний суд міста Києва засудив фігурантку розслідування "Наших грошей" Любов Поліщук до трьох років умовно за статтею 205 ККУ "фіктивне підприємництво". Поліщук була засновницею та директоркою фірми ТОВ "Полі-Буд-Сервіс". Журналісти виявили цю фірму у звіті "Опоблоку" як таку, що віддала партії мільйон гривень.

За коментарем журналісти виїхали в Обухів, де зустріли матір засновниці. Вона розповіла, що дочка працює в одному з обухівських магазинів, продала свої паспортні дані невідомим і вони зареєстрували кілька фірм, та жодних внесків на діяльність політичної партії "Опозиційний блок" вона не здійснювала.

З цією інформацією юристи "Тисни" (Bihus.Info) звернулись до Державної фіскальної служби, яка направила висновок до прокуратури Києва, звідки його було доправлено до суду.

Любов Поліщук визнала свою провину і за угодою з прокурором отримала три роки умовно, з одним роком випробувального терміну. На думку юристів, визнання фірми з партійного звіту фіктивною має стати передумовою для відкриття іншого провадження щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.