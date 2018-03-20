Продавчиня з Обухова перерахувала "Опозиційному блоку" мільйон гривень

Партія "Опозиційний блок" у 2017 році отримала 48 мільйонів гривень з бюджету і продовжила "добирати" фінансування у фіктивних фірм.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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У 2017 році "Опозиційний блок" отримав з бюджету 48 мільйонів гривень попри те, що спочатку публічно відмовився від державного фінансування. Однак, як і у 2016 році, частину надходжень партія добрала від "корпоративних спонсорів" з ознаками фіктивності. Загалом, від подібних фірм партія отримала трохи менше 4 мільйонів гривень. Зокрема, понад 1 мільйон перерахувала компанія "Полі-буд-сервіс", заснована жителькою міста Обухів Любов'ю Поліщук.

Власниця "фірми-спонсора" фактично працює в одному з обухівських магазинів. Її мати розповіла, що жінка продала свої паспортні дані невідомим і вони зареєстрували кілька фірм.

Їй платили 200-300 гривень. Ось вона приїхала, їй платили якісь гроші. Ну я ж не знала. Потім, коли приїхала податкова, побачили, що різні підписи. Вона живе зі мною, жодних грошей в неї нема. Якби вона отримала мільйон, хіба вона б не купила квартиру? В неї немає мізків,

– сказала мати Любові.

Одна з компаній донора "Опозиційного блоку" підозрюється у конвертації та легалізації грошових послуг. Так, ТОВ "Аделінка" фігурує у кримінальному провадженні про перерахування ДП "НСК "Олімпійський" коштів новоствореним фірмам за "неіснуючі" охоронні послуги. Ще одна фірма, зареєстрована на Поліщук, – "Осато" – фігурувала у кримінальній справі ПАТ "Укртрансгаз" по закупівлі обладнання для реконструкції компресорної станції "Долина". Загалом на Поліщук записано майже 30 фірм.

Ще 2,5 мільйона пожертвувало Опоблоку ТОВ "Агротрейдмаркет", засноване маріупольцем Сергієм Степановим, який володіє ще 20 фірмами. Низка його компаній також фігурує у кримінальних справах з обготівкування (ТОВ "Торгмеблі", ТОВ "Укррентпром", ТОВ "Мілліор інвест").

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Нагадаємо, раніше за розслідуванням програми про фінансування "Опозиційного блоку" у 2016 році була порушена кримінальна справа. Власник "фірми-спонсора" на камеру підтвердив, що не є засновником компанії. Потім справу закрили у зв'язку із тим, що чоловік змінив свідчення.

У 2017 році Національне агентство із запобігання корупції не наклало санкцій на "Опозиційний блок", пославшись на відсутність можливостей перевіряти фірми. А цього року голова НАЗК Наталія Корчак ще раз підтвердила, що в НАЗК немає практики виявлення чогось фіктивного.

Наразі це поки що слова, гіпотетичні припущення. На сьогоднішній день в нас немає такої практики виявлення чогось фіктивного, принаймні. Але я не говорю, що цього не може бути,

– зазначила Наталія Корчак.

Більше про фінансування Опоблоку та інших політичних партій – дивіться тут.