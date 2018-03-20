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Продавщица из Обухова перечислила "Оппозиционному блоку" миллион гривен

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Расследование
Расследование "Финансы партий" / bihus.info

Партия "Оппозиционный блок" в 2017 году получила 48 миллионов гривен из бюджета и продолжила "подбирать" финансирование у фиктивных фирм.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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В 2017 году "Оппозиционный блок" получил из бюджета 48 миллионов гривен несмотря на то, что сначала публично отказался от государственного финансирования. Однако, как и в 2016 году, часть поступлений партия добрала от "корпоративных спонсоров" с признаками фиктивности. В общем, от подобных фирм партия получила чуть меньше 4 миллионов гривен. В частности, более 1 миллиона перечислила компания "Поли-строй-сервис", основанная жительницей города Обухов Любовью Полищук.

Владелица "фирмы-спонсора" фактически работает в одном из обуховских магазинов. Ее мать рассказала, что женщина продала свои паспортные данные неизвестным и они зарегистрировали несколько фирм.

Ей платили 200-300 гривен. Вот она приехала, ей платили какие-то деньги. Ну я же не знала. Затем, когда приехала налоговая, увидели, что разные подписи. Она живет со мной, никаких денег у нее нет. Если бы она получила миллион, разве она бы не купила квартиру? У нее нет мозгов,
– сказала мать Любви.

Одна из компаний донора "Оппозиционного блока" подозревается в конвертации и легализации денежных услуг. Так, ООО "Аделинка" фигурирует в уголовном производстве о перечислении ГП "НСК" Олимпийский "средств нообразованным фирмам за "несуществующие" охранные услуги. Еще одна фирма, зарегистрированная на Полищук – "ОСАТ" – фигурировала в уголовном деле ПАО "Укртрансгаз" по закупке оборудования для реконструкции компрессорной станции "Долина". Всего на Полищук записаны 30 фирм.

Еще 2,5 миллиона пожертвовало "Опоблоку" ООО "Агротрейдмаркет", основанное мариупольцем Сергеем Степановым, который обладает еще 20 фирмами. Ряд его компаний также фигурирует в уголовных делах по обналичивании (ООО "Торгмебли", ООО "Укррентпром", ООО "Миллиор инвест").

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Напомним, раньше расследованием программы о финансировании "Оппозиционного блока" в 2016 году было возбуждено уголовное дело. Владелец "фирмы-спонсора" на камеру подтвердил, что не является учредителем компании. Затем дело закрыли в связи с тем, что мужчина изменил показания.

В 2017 году Национальное агентство по предупреждению коррупции не наложило санкции на "Оппозиционный блок", сославшись на отсутствие возможностей проверять фирмы. А в этом году глава НАПК Наталья Корчак еще раз подтвердила, что у НАПК нет практики выявления чего-то фиктивного.

Сейчас это пока слова, гипотетические предположения. На сегодняшний день у нас нет такой практики выявления чего фиктивного, по крайней мере. Но я не говорю, что этого не может быть,
– отметила Наталья Корчак.

Больше о финансировании "Опоблока" и других политических партий – смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Оппозиционный блок Расследования
Источник: 24 Канал
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