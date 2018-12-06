Чому насправді посварилися Фірташ з Ахметовим, розколовши "Опозиційний блок"

У часи Януковича відбувалося багато загадкових речей. Одна з них – це приватизація монополіста фіксованого зв'язку компанії "Укртелеком", яку раптом придбала маловідома австрійська компанія EPIC, яка, у свою чергу, перепродала її Рінату Ахметову. І лише зараз, у 2018 році, стало відомо, що Ахметов перекупив тоді "Укртелеком" у людей із найближчого оточення Дмитра Фірташа.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів народний депутат Сергій Лещенко.

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За його словами, у 2018 році Ренат Ахметов і Дмитро Фірташ влаштували грандіозну "розборку" через "Укртелеком" в лондонських та кіпрських судах.

З матеріалів іноземних судів стало відомо, що Ахметов обіцяв заплатити Фірташу майже мільярд доларів за "Укртелеком", але заплатив лише десяту частину. Після чого Фірташ почав вимагати решту суми,

– пояснив нардеп.

"Йому зараз кров з носа потрібні гроші – на утримання бізнесу, що зачахнув за часів віденського домашнього арешту, на президентську кампанію для їхнього кандидата Юрія Бойка, ну і, зрештою, аби завершити розрахунок за канал "Інтер" з колишнім головою СБУ епохи Януковича Валерієм Хорошковським", – зазначив Лещенко.



Ахметов та Фірташ влаштували грандіозні "розборки" у 2018 році

У підсумку, додав Лещенко, арбітражний суд у Лондоні поклав на Ахметова зобов'язання заплатити 760 мільйонів доларів менеджерам Фірташа.

В уяві громадян не вкладається, що насправді це астрономічні гроші – 2% дохідної частини річного бюджету України. І оця тяганина за гроші стала однією з причин нинішнього розбрату всередині "Опозиційного блоку",

– наголосив нардеп.

І підсумував: "Тобто розкол в таборі колишніх соратників Януковича відбувається не лише через політичні амбіції, але й через величезні гроші за "Укртелеком", які одна частина намагається відсудити в іншої".

Відео повного випуску блогу Сергія Лещенка від 6 грудня 2018 року: