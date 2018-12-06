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      Почему на самом деле поссорились Фирташ с Ахметовым, расколов "Оппозиционный блок"

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      Дмитрий Фирташ
      Дмитрий Фирташ / Фото из открытых источников

      Во времена Януковича происходило много загадочных вещей. Одна из них – это приватизация монополиста фиксированной связи компании "Укртелеком", которую вдруг приобрела малоизвестная австрийская компания EPIC, которая, в свою очередь, перепродала ее Ринату Ахметову. И только сейчас, в 2018 году, стало известно, что Ахметов перекупил тогда "Укртелеком" у людей из ближайшего окружения Дмитрия Фирташа.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

      Читайте также: С настоящими патриотами в СБУ работают мародеры, которые способствуют российской агентуре, – Лещенко

      По его словам, в 2018 году Ренат Ахметов и Дмитрий Фирташ устроили грандиозную "разборку" из-за "Укртелекома" в лондонских и кипрских судах.

      Из материалов иностранных судов стало известно, что Ахметов обещал заплатить Фирташу почти миллиард долларов за "Укртелеком", но заплатил лишь десятую часть. После чего Фирташ потребовал остальную сумму,
      – пояснил нардеп.

      "Ему сейчас кровь из носа нужны деньги – на содержание бизнеса, который зачах во времена венского домашнего ареста, на президентскую кампанию их кандидата Юрия Бойко, ну и, наконец, чтобы завершить расчет за канал "Интер" с бывшим главой СБУ эпохи Януковича Валерием Хорошковским", – отметил Лещенко.


      Ахметов и Фирташ устроили грандиозные "разборки" в 2018 году

      В итоге, добавил Лещенко, арбитражный суд в Лондоне положил на Ахметова обязательство заплатить 760 миллионов долларов менеджерам Фирташа.

      В воображении граждан не укладывается, что на самом деле это астрономические деньги – 2% доходной части годового бюджета Украины. И эта тяжба за деньги стала одной из причин нынешнего раздора внутри "Оппозиционного блока",
      – подчеркнул нардеп.

      И подытожил: "то есть раскол в стане бывших соратников Януковича проходит не только из-за политических амбиций, но и из-за огромных денег за "Укртелеком", которые одна часть пытается отсудить у другой".

      Видео полного выпуска блога Сергея Лещенко от 6 декабря 2018 года:

       

      Теги: Новости Украины Видеоблоги Приватизация Оппозиционный блок Укртелеком Ринат Ахметов Дмитрий Фирташ Сергей Лещенко
      Источник: 24 канал
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