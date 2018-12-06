Як Порошенко загубив справу "Укртелекому" і зробив свято соратникам Януковича

В історії України було багато нечесної приватизації, але є абсолютно кричущі випадки, коли найвищі політичні керівники прибирали до своїх рук ласі шматки державної власності.

У часи президента Кучми це була "Криворіжсталь" – найбільший металургійний комбінат України, який за декілька місяців до зміни влади був приватизований пулом олігархів за 800 мільйонів доларів. Через рік його було націоналізовано та перепродано за суму в п'ять разів більше – за понад чотири мільярди доларів.

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У часи Януковича відбулася інша загадкова приватизація – монополіста фіксованого зв'язку компанії "Укртелеком", яку придбала маловідома австрійська компанія EPIC. А інвестори з Австрії згодом перепродали його Рінату Ахметову, і лише зараз, у 2018 році, стало відомо, що Ахметов перекупив тоді "Укртелеком" у людей із найближчого оточення Дмитра Фірташа, який був першим власником компанії після держави.



Маловідомі інвестори з Австрії перепродали "Укртелеком" Рінату Ахметову

Так само 2018 року стало відомо про грандіозну "розборку", яку влаштували Ахметов і Фірташ через "Укртелеком" в лондонських та кіпрських судах, через що на деякий час навіть накладався арешт на найдорожчу квартиру в Лондоні, яка належить Ахметову. З матеріалів іноземних судів стало відомо, що Ахметов обіцяв заплатити Фірташу майже мільярд доларів за "Укртелеком", але заплатив лише десяту частину. Після чого Фірташ почав вимагати решту суми.

Йому зараз кров з носа потрібні гроші – на утримання бізнесу, що зачахнув за часів віденського домашнього арешту, на президентську кампанію для їхнього кандидата Юрія Бойка, ну і, зрештою, аби завершити розрахунок за канал "Інтер" з колишнім головою СБУ епохи Януковича Валерієм Хорошковським.

У підсумку, арбітражний суд у Лондоні поклав на Ахметова зобов'язання заплатити 760 мільйонів доларів менеджерам Фірташа. В уяві громадян не вкладається, що насправді це астрономічні гроші – 2% дохідної частини річного бюджету України.



Дмитру Фірташу зараз кров з носа потрібні гроші

І оця тяганина за гроші стала однією з причин нинішнього розбрату всередині "Опозиційного блоку", коли проахметівська більшість вигнала Бойка разом з іншим соратником Фірташа Сергієм Льовочкіним та назвала їх самозванцями. Тобто розкол в таборі колишніх соратників Януковича відбувається не лише через політичні амбіції, але через величезні гроші за "Укртелеком", які одна частина намагається відсудити в іншої.

Ахметов, який став власником "Укртелекому" за часів Януковича, тоді він частково діяв в інтересах екс-президента. Подейкують, що той був тіньовим акціонером компанії, оформивши долю не на себе, а прямо на олігархів. І ефективно управляти "Укртелекомом" Ахметов або будь-хто інший міг лише маючи Януковича на посаді президента. А щойно Янукович втік, без свого "гаранта" вони втратили важелі, що робили "Укртелеком" монополістом та гарантувало прибутки.

Окрім того, Янукович, ще бувши президентом, зняв з нових власників "Укртелекому" обтяження, яке було на них покладене законом – побудувати приватну лінію спеціального захищеного зв'язку. Екс-президент проштовхнув рішення, яким роботи на суму 220 мільйонів гривень – 25 мільйонів доларів – було перекладено на державний бюджет. Тобто на усіх нас.



Віктор Янукович проштовхнув рішення перекласти мільйонні на державний бюджет

Ця оборудка якраз і лягла в основу найпершої кримінальної справи проти Януковича, де був економічний мотив, що потрібен для накладення на нього європейських санкцій. Але зараз ця справа – розвалюється. Про це не повідомляють на олігархічних телеканалах, тому слідкуйте уважно за руками!

Одним із підозрюваних по справі був екс-міністр фінансів Юрій Колобов. Він у 2012 році за змовою з Януковичем та Азаровим організували незаконне фінансування побудови захищеної телекомунікаційної мережі коштом саме бюджету, а не олігархів. Держава втратила 220 мільйонів гривень.

Попри те, що справа була розслідувана, нещодавно генпрокуратура Луценка "чомусь" змінила кваліфікацію дій Колобова зі статті 191 на статтю 367 Кримінального кодексу, інкримінувавши йому "неумисний" злочин. Мовляв, Колобов, цитую, "неналежно поставитися до своїх службових обов'язків та не перевірив безпідставності виділення коштів з Держбюджету".



Генпрокуратура Луценка "чомусь" змінила кваліфікацію дій Юрія Колобова

Далі прокуратура Луценка сама звернулася до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності Колобова у зв’язку із закінченням строків давності. Адже нова стаття, 367, це злочин середньої тяжкості, термін давності по якому – п'ять років. Тоді як за оригінальною статтею був 15-річний термін. При цьому прокуратура та суд цинічно знехтували тим, що є інша стаття Кримінального кодексу, яка забороняє враховувати терміни давності, якщо підозрюваний переховувався від слідства. А саме це і робив Колобов, який після втечі Януковича перебував у розшуку та жив у Іспанії.

Тепер, коли врятували Колобова від тюрми, практично неможливо довести провину Януковича з Азаровим. Загубивши справу "Укртелекому", Петро Порошенко допоміг обом олігархічним кланам – і Фірташа, і Ахметова, з якими в нього непогані стосунки. І які тепер, незалежно від того, кому дістанеться "Укртелеком" після судових розглядів, не будуть змушені покривати своїми грошима спецмережу.

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Ну і буквально днями прийшла ще одна новина, що підконтрольний Порошенку Господарський суд Києва ухвалив рішення не задовольняти позов Фонду державного майна України про скасування приватизації "Укртелекому".

Таким чином, Петро Порошенко, який лякає всіх реваншем, сам став його обличчям, врятувавши соратників Януковича від будь-яких неприємностей. І зрозуміло, що такі послуги не можуть надаватися безкоштовно – а зрештою за все це заплатимо ми як громадяни.

Тому питання зміни влади стає пріоритетом номер один найближчого часу. Інакше ми ніколи не побудуємо справедливої країни, де поважатимуть усіх громадян.