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      Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією

      Честная политика 368 Читати новину українською

      Україна опинилася за крок до оголошення всезагального військового стану та скасування виборів президента. Петро Порошенко, який не бачив підстав для надзвичайного рішення, коли сталися катастрофи у Іловайську та Дебальцевому, вирішив розіграти карту війни за чотири місяці до виборів, на яких він має високі шанси програти.

      Напряму причетним до цього сценарію був секретар Ради національної безпеки Олександр Турчинов. Та не так важливо, чи це Порошенко доручив йому придумати спосіб відстрочити всенародне голосування, чи Турчинов за власної ініціативи запропонував ідею. У будь-якому випадку, відповідальність за все буде нести чинний глава держави.

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      Турчинов регулярно проштовхував характерні для північного сусіда України сценарії через свого довіреного депутата Сергія Пашинського, який очолює комітет безпеки та оборони: чи то обмежити свободу слова, чи то закрити соціальні мережі, чи то запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.

      Пашинський
      Сергій Пашинський

      Про те, що сценарій перенесення виборів через військовий стан готувався не один місяць, ще на початку осені проговорився генпрокурор Юрій Луценко. До речі, він жодним словом не прокоментував ситуацію, що склалася, а взагалі зник з радарів в буремні дні.

      Одна з причин несприйняття Луценком військового стану – те, що в такому разі владу отримає його заступник, військовий прокурор Анатолій Матіос, з яким у нього непрості відносини.

      Анатолій Матіос
      Військовий прокурор Анатолій Матіос

      Подейкують, що генпрокурора не було в Україні у ці дні, але й повертатися назад він теж не став. Також не було в парламенті дружини Луценка – постійного представника президента у Верховній Раді. В системі письмової реєстрації вона відсутня, хоча її картка голосувала "за".

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      Не було в залі в момент надзвичайного засідання парламенту й Ігоря Кононенка з БПП. Він також не реєструвався письмово, та його картка була кимось натиснута "за".

      Кнопкодавство при голосуванні є підставою для скасування закону, як це сталося з мовними новаціями Колесніченка-Ківалова, які були визнані неконституційними саме на підставі неособистого голосування. Та навіть в критичний момент влада вдалася до шулерства.

      Турчинов з Порошенком прорахувалися, бувши переконаними в тому, що парламент пристане на їхній бік. Голосувати за воєнний стан не хотіли не лише опозиціонери, але навіть деякі депутати провладної частини БПП. У результаті, вперше за багато місяців Верховна Рада показала себе органом народної влади, що стоїть на сторожі здорового глузду і прав людини.

      Турчинов та Порошенко
      Олександр Турчинов та Петро Порошенко

      Розуміючи, що план провалився, президент оголосив, що військовий стан буде застосовано тільки в разі наземної російської військової агресії, в обмеженій кількості регіонів, та лише на один місяць. Схоже, без скасування виборів військовий стан вже мало кому потрібен: через два дні після голосування закон непідписаним валявся у парламенті.

      Загалом ідея Порошенка про військовий стан виглядає блюзнірством на фоні процесів, які паралельно відбуваються в країні. Ми поступово звикаємо до того, що нас оточує: неприховане насильство над активістами, прилюдна корупція, реінкарнація Медведчука, змова з вчорашніми соратниками Януковича.

      На територіях, де оголошено воєнний стан, влада прямо зосереджена в руках людей, що не просто пов'язані з корупцією, а й мають більш ніж дивні зв'язки та цінності.

      Призначений Порошенком губернатор Миколаївської області Олексій Савченко намагається наслідувати Кадирова, навіть не приховуючи цього. Мер Одеси Геннадій Труханов є частиною кримінально-олігархічної групи, а про його російський паспорт відомо всьому світу, та тільки не президентським спецслужбам. Спільне вишивання рушника Трухановим та дружиною Порошенка стало квінтесенцією нинішнього маразму.

      Олексій Савченко та Кадиров
      Губернатора Миколаївської області часто порівнюють із лідером Чечні Рамзаном Кадировим

      Мер Харкова Геннадій Кернес також є опорою Порошенка на наступних виборах, та при цьому він є носієм російських цінностей, товаришує з Кадировим та Юрою Єнакіївським, виступає агентом просування інтересів російського олігарха Павла Фукса. Після усунення Януковича були намагання очистити владу від Кернеса, але розгляд його злодіянь завершився тим, що прокурори та суд просто "злили" цю справу.

      Сам президент ще донедавна платив податки в російський бюджет та не покладав надій стати власником російських активів в Україні: розроблявся сценарій поглинання "Сбєрбанку" Валерієм Хорошковським під тіньовим патронатом глави держави.

      Валерій Хорошковський
      Валерій Хорошковський

      І це не згадуючи Медведчука – він уже однією ногою в парламенті, озброєний телеканалами та активами, які він консолідував за мовчазного схвалення Порошенка.

      Тому "гра м'язами" у чинного президента є лише виставою, розрахованою на запуск нової хвилі патріотичної риторики, де він вміє вправно жонглювати. Та це не має нічого спільного зі зняттям російського ризику на внутрішньому та зовнішньому рубежах.

      Такими ігрищами влада лише підігрує Путіну та сіє зневіру серед власних громадян, що особливо небезпечно напередодні виборів. Але ми все одно не маємо права їх ігнорувати, адже це єдиний легітимний спосіб для громадян України позбутися корумпованої влади.

      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Юрий Луценко Видеоблоги Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Петр Порошенко Александр Турчинов Анатолий Матиос Виктор Медведчук Геннадий Кернес Геннадий Труханов Алексей Савченко Сергей Пашинский Блок Петра Порошенко Честная политика
      Источник: 24 канал
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