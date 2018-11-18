Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників

Існує багато наочних доказів змови між новою та старою владою, жоден з представників якої не поніс покарання. Коли Віктор Янукович став президентом, він вирішив побудувати власний політико-олігархічний клан. Мета – щоб на майбутнє не залежати від доброї волі своїх союзників – олігархів Ріната Ахметова та Дмитра Фірташа.

Керівником своєї бізнес-корупційної корпорації Янукович призначив власного сина Олександра Януковича, який був відомий усій країні як Саша-Стоматолог.

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Скільки коштів вкрали Янукович з його родиною, достеменно невідомо. Але частину з них, 2 мільярди гривень, тобто майже 100 мільйонів доларів за нинішнім курсом і 250 мільйонів доларів за старим, перебували на депозитах Олександра Януковича, оформлених на підставних осіб. І зовсім нещодавно ці гроші були виведені в готівку за допомогою "Міжнародного Інвестиційного Банку", що належить чинному президенту Петру Порошенку.

У родини Януковича було декілька кишенькових банків, які вони використовували для потреб своєї корупційної корпорації. Вітриною цього був "Всеукраїнський банк розвитку", який належав сину президента-втікача. Тут же і розміщувалися гроші сім'ї Януковича, які лежали на рахунках фіктивних власників. Розслідування програми "Схеми" виявило, що це були дрібні клерки самого "Всеукраїнського банку розвитку", з незначними доходами – загалом 33 особи.

Після втечі Януковича ці гроші на суму 2 мільярда гривень була арештовані, але в 2016 році арешт зняли, а в 2017 – гроші були виведені через касу в банку Порошенка, оскільки сам банк Януковича перебуває в стані ліквідації. Так, офіс-менеджер банку могла зняти з рахунку 80 мільйонів гривень готівкою. А керівник сектору дизайнерських розробок – 70 мільйонів гривень. Але комісійні 20 мільйонів за знаття грошей, які заробив банк Порошенка – це дріб'язок порівняно з тим, як за часів чинного президента активи Януковича перекочували до його оточення.

Так, телеканал "Тоніс", який належав Олександру Януковичу, був переписаний людьми Порошенка на себе та тепер мовить під логотипом "Прямий". Другим етапом, після запуску телеканалу, Порошенко замислився над розбудовою радіомережі "Прямий ФМ", яка почала отримувати перші ліцензії на мовлення в регіонах. При цьому оточення президента також прагне прибрати до рук мережу "Радіо П'ятниця", що також належало родині Януковича.



Олександр Янукович

Не менш загадкові процеси відбуваються навколо компанії "Зеонбуд" – провайдера трансляції цифрового телебачення, який виник в часи Януковича і власниками якого називали три клани – Ахметова, Хорошковського і самого екс-президента. У зв';язку з цим виникає логічне питання, кому переуступив свою частку Янукович. Є всі підстави вважати, що на його долю зайшов той самий Порошенко – як і у випадку з каналом "Тоніс", який перетворився на "Прямий".

Чому? Це має пряме пояснення – контрольованим Порошенком державний регулятор Нацрада з питань телебачення та радіомовлення закриває очі на відверте порушення закону з боку "Зеонбуду". Вони мали показати всіх своїх реальних власників, натомість оприлюднили лице підставних осіб, які є номінальними засновниками офшорних компаній з Кіпру та держави Беліз, на які оформлений "Зеонбуд".

Більше того, як виявилося, один з підставних власників "Зеонбуд", компанії, що фактично контролює телесигнал в усій Україні, – кіпріот Грегоріс Діакоу, виявився замішаним у корупційний скандал. Окрім прикриття анонімних власників "Зеонбуду", він виявився партнером швейцарців, яких підозрюють у шахрайстві та відмиванні коштів.

Іншим фіктивним власником Зеонбуду поставили британця Томаса Мілла, який паралельно працює в такому ж статусі номінального акціонера на інші компанії. Однак, попри явний мухляж, підконтрольний Порошенку регулятор не звернув на це жодної уваги. Це дивна лояльність Нацради, враховуючи, що на одному із засідань цього року було оштрафовано десятки телерадіоорганізацій за неподання чи неточне подання інформації про пов'язаних осіб.

Але караючий меч уникнув "Зеонбуду", хоча не вказано реальних акціонерів, а номінали цієї компанії є директорами у кількох інших юрособах, але це не зазначено у документах, поданих до Нацради.

Ще один актив сім'ї Януковича, тепер уже промисловий, також не був конфіскований, а лише поміняв власника. Ідеться про теплову генерацію – компанію "Донбасенерго", що об'єднує дві теплових електростанції. Це підприємство придбав депутат від блоку Порошенка Максим Єфімов.



Максим Єфімов

З огляду на те, що бізнес енергетики вважається президентським, схема "Роттердам +" відома всій країні, – є підстави вважати, що тіньовим партнером Єфімова є особисто Порошенко.

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І ще один діяч з команди Порошенко Віталій Кропачов прибрав до рук вугільнозбагачувальні фабрики фабрики "Україна", "Комсомольська" і "Росія", які раніше належали структурам Олександра Януковича.



Віталій Кропачов

Цього Кропачова називають смотрящим Кононенка за державними тепловими електростанціями, що входять в "Центренерго".

Теле- та радіоканали, "Зеонбуд", вугільно-збагачувальні шахти та теплові електростанції – це неповний перелік майна Януковича, яке виявилося в людей, що напряму пов'язані з Порошенком. Це має всі ознаки змови, коли за відсутність реального покарання екс-президент розплатився з чинним своїми активами.

Це має бути розслідувано, але очевидно, – вже після зміни влади. Інакше ми ніколи не розірвемо це порочне коло корупції. Свою ціну заплатив Янукович – а тепер на виборах наступного року свою ціну має заплатити Порошенко.