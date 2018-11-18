Як злиття "Опоблоку" і "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план

Агенти Кремля об'єднуються в нову політичну силу, щоб на фоні корумпованої влади та роздрібнених демократичних сил взяти реванш. Днями у парламенті відбулося укладення політичного шлюбу між уламками "Партії регіонів", які позмінювали назви у 2014 році, аби не викликати негативних асоціацій у суспільстві.

Щоб взяти реванш, колишні регіонали вирішили вступити в політичний союз, про що оголосили лідер фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко та голова партії "За життя" Вадим Рабінович.

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Мета – єдиний кандидат в президенти, яким мав би стати Бойко. Але справжнім диригентом цього альянсу є закулісний агент Кремля Віктор Медведчук, який оголосив про вступ у партію "За життя". Одразу після укладення цього союзу інша частина "Опозиційного блоку", орієнтована на Ріната Ахметова, була проти цього рішення.



Вадим Рабінович

Мета Медведчука – це прийти до важелів управління країною, щоб повернути її на курс, прийнятний для Москви. Крім того, свою роль зіграв і путінський стратег Владислав Сурков, який має добрі відносини з Бойком – вони навіть бачилися в Києві під час революції гідності.

Російський вплив в цьому проекті проглядається у середньостроковому сценарії: очікуєтсья, що кандидатом від союзу "Опоблоку" та "За життя" на виборах президента в березні буде Юрій Бойко, а от уже на парламентських виборах через рік "першу скрипку" буде грати Медведчук. І в разі, якщо спільний політичний проект "За життя" та "Опоблок" пройдуть в парламент і потраплять в коаліцію, то Медведчук претендуватиме на роль спікера.

Якщо ж вони стануть найбільшою опозиційною фракцією – а це цілком можливо – то політичний альянс претендуватиме на крісло віце-спікера від опозиції, яким також може стати Медведчук. А він, як член президії парламенту, може вправно маніпулювати всім політичним курсом та законодавством України.



Юрій Бойко

Що, власне, він уже робив – будучи віце-спікером, у 2000 році Медведчук організував парламентський путч, вперше в історії України провівши засідання Ради за межами парламентських будівель, в результаті усунувши спікера Олександра Ткаченка з посади, а сам ставши першим віце-спікером Ради. І далі, маніпулючи вже з нового крісла, виторгував собі посаду глави адміністрації президента Кучми, впритул діставшись до важелів управління державою.

Але якщо Бойко радо погодився на союз з Медведчуком, то група Ахметова назвала його самозванцем. Особливе навдоволення у донецьких викликає Медведчук, якого вони за старою пам'яттю асоціюють з клубом "Динамо Київ" – своїм одвічним футбольним опонентом.

"Опоблок" розірвало. Всі чотири роки внутрішня боротьба, спільна недовіра і, як наслідок, невиразна діяльність", – обурюється один з колишніх депутатів із ядра Ахметова Олена Бондаренко. А права рука Ахметова Борис Колесніков, традиційно не добираючи слів, сказав, що "Опоблок" потребує в якості кандидата в президенти "авторитетного представника промислових і підприємницьких кіл, а не кандидата, що є підстилкою для нинішньої влади".

У цій репліці Колесніков натякає, що саме за наполяганням Бойка "Опоблок" дав вирішальні 20 голосів за судову реформу Порошенка (рішення ухвалили 234 голосами), а навзаєм Порошенко руками генпрокурора Луценка вивів Бойка зі справи про вишки Бойка, обірвавши ланцюг підозрюваних на цапі-відбувайлі керівникові "Нафтогазу" Євгені Бакуліні. Крім того, в день першої, невдалої відставки Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра саме Бойко зустрічався з Порошенком, щоб допомогти йому розіграти потрібний сценарій.

Група Ахметова саботує об'єднання Бойка та Медведчука, виходячи з власних меркантильних інтересів – бажання мати контрольний пакет у цьому альянсі, тобто 51 голос. Тоді як запропонований двома іншими учасниками формат передбачає 33 в кожного з кланів, які діятимуть під вивіскою єдиного кандидата на вибори президента та спільного походу на парламентські вибори. При чому, якщо у виборах президента братиме участь висуванець клану "РосУкрЕнерго" Юрій Бойко, який капіталізовуватиме своє ім'я, а за підсумками парламентських виборів головний приз має забрати Медведчук, то яка позиція має відійти клану Ахметова – незрозуміло.



Віктор Медведчук



Рінат Ахметов

Закидаючи Бойку лояльність з боку Порошенка, сам Ахметов забуває, як побудував з чинним президентом схематоз "Роттердам +", який коштував уже всім українським споживачам електроенергії понад 35 мільярдів гривень. І що спонсорує також "Радикальну партію" Ляшка, намагаючись зіграти з кількох рук. Тобто причина цих непорозумінь та обливання брудом серед соратників Януковича – виключно меркантильні, доступ до потоків та своє місце під політичним сонцем, але аж ніяк не ідеали або цінності.

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Поки колишні регіонали з'ясовують відносини, намагаючись розділити посади в новій владі після завершення двох виборчих циклів. Але рано чи пізно за вказівкою Москви вона знайдуть конфігурацію об'єдання. І тоді українським демократам доведеться протистояти серйозно озброєним телеканалами, підкріпленим російською підтримкою та корупційним грошам.

І головне – "титульним спонсором" цього реваншу є один із засновників "Партії регіонів", чинний президент Петро Порошенко, який не лише не зламав корупційний договорняк, але і створив максимально тепличні умови для кожного клану – почав "Роттердам+", дозволив Медведчуку обрасти активами "Роснефті" в Україні та вивів Бойка сухим із води.

Саме тому на наступних виборах ми повинні не тільки не допустити реваншу старих "регіоналів", але і усунути від влади їх замаскованих спільників на чолі з президентом Порошенком. Тільки так ми можемо побудувати в Україні справедливе суспільство та отримати чесну політику.