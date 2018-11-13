Як аграрний барон і аферист Гута зміг повернутись в Україну, уникнувши покарання

Український аграрний олігарх Микола Гута, екс-власник агрохолдингу "Мрія", який ошукав міжнародних інвесторів та ховався у Швейцарії, збирається вийти сухим із води під прикриттям корупціонерів при владі.

За останні роки в результаті створених пільг для сільського господарства в Україні виникло ціле явище аграрних олігархів. Яхти та приватні літаки, величезні маєтки, яким може позаздрити Межигір'я, та божевільні корпоративи на французькому курорті Куршевелі – це незмінні атрибути аграрних баронів, що не соромляться брати дотації з державного бюджету.

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Але якщо прізвище Юрія Косюка, власника Миронівського хлібопродукту, монополіста з виробника курятини, уже стало відомо всій країні завдяки екстравагантному способу життя, деякі аграрні олігархи з України встигли потрапити у кримінальні хроніки. Ідеться про колишнього власника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, який переховувався за кордом останні чотири роки, обравши для проживання собі не знекровлену Україну, а спокійну та заможну Швейцарію.

Очолюваний ним агрохолдинг "Мрія" зумів вийти на міжнародні ринки, залучивши гроші на Франкфуртській біржі. Загалом, компанія накопичила кредитів на суму понад 1 мільярд доларів, паралельно займаючись шахрайством, подаючи фейкову звітність та виводячи кошти на офшорні рахунки.

Апофеозом цього подвійного життя стала придбання родиною Гути найдорожчої вілли в Німеччині на гірськолижному курорті Гарміш-Партенкірхен. Тут у Баварії відбуваються світові чемпіонати та політичні саміти Великої сімки. Це – німецький аналог французьких фешенебельних схилів Куршевелю.



Микола Гута

Віллу "Глорі" виявили журналісти-розслідувачі української служби Німецької хвилі. Вілла була побудована Гутою за 3,3 мільйона євро. Площа маєтку становить майже чотири тисячі квадратних метрів – це в кілька разів більше сумновідомого палацу Павла Лазаренка, купленого в Каліфорнії. Поряд з віллою Гути на баварському курорті розшташований будинок Анатолія Безуха, екс-голови Державної геологічної служби України, – тестя Миколи Гути.



Вілла Гути в Німеччині



Вілла побудована за 3,3 мільйона євро



Така оселя вважається найдорожчим особняком Німеччини

Коли фінансові афери сплили на поверхню, власники "Мрії" почали виводити техніку на компанії-клони, фактично, залишаючи ошуканих інвесторів ні з чим. Згодом, коли холдинг "Мрія" опинився на межі банкрутства, управління ним взяли в свої руки кредитори, які нещодавно продали це підприємства Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії.

Умови угоди тримаються в секреті. Новий власник оголосив плани вкласти до 150 мільйонів доларів в нове обладнання, інфраструктуру, агротехнології та консолідацію земельного банку "Мрії", який є шостим за розміром в Україні та розташований у західних регіонах, в тому числі на Галичині.

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А що сам Микола Гута, який переховувався у Швейцарії? Усі роки, будучи втікачем, він намагався легалізуватися у цій альпійській країні. Він просив про притулок, але отримав відмову, після чого вирішив ще на декілька місяців затягнути питання екстрадиції. Гута подав скаргу до Федерального суду 15 жовтня, але далі щось сталося – і агробарон через 4 дні, 19 жовтня відкликав своє прохання. Після чого Гута повернувся до України.

Людина, яка підозрюється у масштабних зловживаннях, якій загрожувала видача в Британію, де він точно не зміг би домовитися з суддями, вирішив довіритися продажній системі в Україні. І подальші дії підтвердили його розрахунок – український суд випустив Гуту на волю під особисте зобов'язання, не взявши ні копійки застави, та навіть не надягнувши на нього електронний браслет.

І це відносно людини, якій загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Зазвичай, підозрюваним у злочинах такої тяжкості, щонайменше, обирають домашній арешт, тим більше, якщо підозрюваний декілька років переховувався за кордоном. Так роблять скрізь у цивілізованих країнах – але не в Україні. Є всі підстави вважати, що Гута домовився з високопосадовими корупціонерами, що зараз засіли при владі, та збирається викупити свою справу.

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Не варто після такого рішення суду дивуватися, чому світові інвестори оминають Україну, чому з України хочуть піти більшість світових банківських холдингів, чому Україна змушена розміщати свої євробонди, тобто брати в борг на міжнародних ринках під майже 10 відсотків. Усе це ціна, яку ми платимо за корупцію, за втрату довіри партнерів, за відкладені рішення в проведенні реформ, за відвертий саботаж та зраду.

Історія агрохолдинга "Мрія" – не єдина, де Україна виставила себе ненадійним партнером. Інвестори в лікерогорілчані заводи із Франції, у яблукопереробку з Німеччини, у соєпереробу з Нідерландів, у сферу рітейлу з Естонії регулярно направляють мені скарги про рекет під прикриттям держорганів, про рейдерів з депутатськими мандатами.

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Без зміни влади ми так і залишимося країною третього світу, яка не здатна ні побудувати справедливе суспільство для своїх громадян, ні захистити права тих іноземців, хто на власних ризик вклався в українську економіку.