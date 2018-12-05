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      С настоящими патриотами в СБУ работают мародеры, потакающие российской агентуре, – Лещенко

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      Сергея Семочко обвиняют в коррупции
      Сергея Семочко обвиняют в коррупции / www.rbc.ua

      Сергей Семочко перешел с высокой должности в СБУ на место первого заместителя в Службе внешней разведки, а журналисты обнаружили у него многомиллионное состояние в долларах и родственников с российскими паспортами.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

      Читайте также: Богатства Сергея Семочко: в каких еще скандалах засветился контрразведчик

      По словам нардепа, украинские спецслужбы оказались бессильными побороть коррупцию в своих рядах и обезопасить украинскую политику от проникновения агентов путинского влияния. Главные претензии к Семочко заключаются не только в наличии активов – его напрямую обвиняют в коррупции. Об этом объявил представитель компании "Диавита", которая поставляла по прямым контрактам медицинские препараты для диализа.

      Подчиненные Семочко требовали 250 тысяч долларов взятки. От бизнесменов требовалось завозить медицинскую продукцию через фирму-прокладку, а та поставляла бы на нужды государства уже с накруткой, куда был бы заложен откат. А более договороспособной фирму пытались сделать с помощью уголовного производства,
      – отметил Лещенко.

      Он добавил, что представители компании "Диавита" также назвали конкретные фамилии тех, кто пришёл с таким предложением, при этом ссылались на того же Семочко, который тогда возглавлял экономическую контрразведку всей СБУ.

      сергій семочко
      Сергей Семочко

      Лещенко также обратил внимание на то, что когда Семочко возглавил СБУ в Киеве и области, с жалобами на его произвол обращался бизнесмен Армен Кечиян, владелец завода по производству цистерн для сжиженного газа и бензиновых колонок, которому Семочко пытался инкриминировать "пособничество терроризму".

      Жертву произвола Семочко Армена Кечияна мы защищали доступными депутатскими средствами, и дело в конце концов развалилась. Но это должно быть очередным напоминанием – СБУ непременно следует лишить несвойственных функций. Спецслужбу следует отстранить от расследования любых бизнес-процессов,
      – убежден нардеп.

      Он отметил, что такие истории, как и случай с Семочко, показывают, что наряду с настоящими патриотами в СБУ работают мародеры, которые занимаются перераспределением бизнеса и способствуют российской агентуре. А президент Порошенко не просто закрывает на это глаза, а поощряет такую ​​политику в теневом режиме.

      Смотрите видео полного выпуска за 5 декабря 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Видеоблоги Коррупция Петр Порошенко СБУ Сергей Лещенко Взятка
      Источник: 24 канал
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