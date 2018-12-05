С настоящими патриотами в СБУ работают мародеры, потакающие российской агентуре, – Лещенко

Сергей Семочко перешел с высокой должности в СБУ на место первого заместителя в Службе внешней разведки, а журналисты обнаружили у него многомиллионное состояние в долларах и родственников с российскими паспортами.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

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По словам нардепа, украинские спецслужбы оказались бессильными побороть коррупцию в своих рядах и обезопасить украинскую политику от проникновения агентов путинского влияния. Главные претензии к Семочко заключаются не только в наличии активов – его напрямую обвиняют в коррупции. Об этом объявил представитель компании "Диавита", которая поставляла по прямым контрактам медицинские препараты для диализа.

Подчиненные Семочко требовали 250 тысяч долларов взятки. От бизнесменов требовалось завозить медицинскую продукцию через фирму-прокладку, а та поставляла бы на нужды государства уже с накруткой, куда был бы заложен откат. А более договороспособной фирму пытались сделать с помощью уголовного производства,

– отметил Лещенко.

Он добавил, что представители компании "Диавита" также назвали конкретные фамилии тех, кто пришёл с таким предложением, при этом ссылались на того же Семочко, который тогда возглавлял экономическую контрразведку всей СБУ.



Сергей Семочко

Лещенко также обратил внимание на то, что когда Семочко возглавил СБУ в Киеве и области, с жалобами на его произвол обращался бизнесмен Армен Кечиян, владелец завода по производству цистерн для сжиженного газа и бензиновых колонок, которому Семочко пытался инкриминировать "пособничество терроризму".

Жертву произвола Семочко Армена Кечияна мы защищали доступными депутатскими средствами, и дело в конце концов развалилась. Но это должно быть очередным напоминанием – СБУ непременно следует лишить несвойственных функций. Спецслужбу следует отстранить от расследования любых бизнес-процессов,

– убежден нардеп.

Он отметил, что такие истории, как и случай с Семочко, показывают, что наряду с настоящими патриотами в СБУ работают мародеры, которые занимаются перераспределением бизнеса и способствуют российской агентуре. А президент Порошенко не просто закрывает на это глаза, а поощряет такую ​​политику в теневом режиме.

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