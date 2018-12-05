Зі справжніми патріотами в СБУ працюють мародери, які сприяють російській агентурі, – Лещенко

Сергій Семочко перейшов з високої посади в СБУ на місце першого заступника в Службі зовнішньої розвідки, а журналісти виявили в нього багатомільйонне в доларах майно та родичів з російськими паспортами.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів народний депутат Сергій Лещенко.

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За слова нардепа, українські спецслужби виявилися безсилими побороти корупцію в своїх рядах та убезпечити українську політику від проникнення агентів путінського впливу. Головні претензії до Семочка полягають не лише в наявності активів – його напряму обвинувачують у корупції. Про це оголосив представник компанії "Діавіта", яка постачала за прямими контрактами медичні препарати для діалізу.

Підлеглі Семочка вимагали 250 тисяч доларів хабара. Від бізнесменів вимагалося завозити медичну продукцію через фірму-прокладку, а та постачала би на потреби держави вже з накруткою, куди був би закладений відкат. А більш договороздатною фірму намагалися зробити за допомогою кримінального провадження,

– зазначив Лещенко.

Він додав, що представники компанії "Діавіта" також назвали конкретні прізвища тих, хто прийшли з такою пропозицією, при цьому посилалися на того самого Семочка, який тоді очолював економічну контррозвідку всієї СБУ.



Сергій Семочко

Лещенко також звернув увагу на те, що коли Семочко очолив СБУ в Києві та області, зі скаргами на його свавілля звертався бізнесмен Армен Кечіян, власник заводу з виробництва цистерн для скрапленого газу та бензинових колонок, якому Семочко намагався інкримінувати "пособництво тероризму".

Жертву свавілля Семочка Армена Кечіяна ми захищали доступними депутатськими засобами, і справа зрештою розвалилася. Але це має бути черговим нагадуванням – СБУ неодмінно слід позбавити непритаманних функцій. Спецслужбу слід усунути від розслідування будь-яких бізнес-процесів,

– переконаний нардеп.

Він наголосив, що такі історії, як і випадок з Семочком, показують, що поряд зі справжніми патріотами в СБУ працюють мародери, які займаються перерозподілом бізнесу та сприяють російській агентурі. А президент Порошенко не просто закриває на це очі, а заохочує таку політику в тіньовому режимі.

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