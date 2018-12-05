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      Зі справжніми патріотами в СБУ працюють мародери, які сприяють російській агентурі, – Лещенко

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      Сергія Семочко звинувачують у корупції
      Сергія Семочко звинувачують у корупції / www.rbc.ua

      Сергій Семочко перейшов з високої посади в СБУ на місце першого заступника в Службі зовнішньої розвідки, а журналісти виявили в нього багатомільйонне в доларах майно та родичів з російськими паспортами.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів народний депутат Сергій Лещенко.

      Читайте також: Багатства Сергія Семочка: в яких ще скандалах засвітився контррозвідник

      За слова нардепа, українські спецслужби виявилися безсилими побороти корупцію в своїх рядах та убезпечити українську політику від проникнення агентів путінського впливу. Головні претензії до Семочка полягають не лише в наявності активів – його напряму обвинувачують у корупції. Про це оголосив представник компанії "Діавіта", яка постачала за прямими контрактами медичні препарати для діалізу.

      Підлеглі Семочка вимагали 250 тисяч доларів хабара. Від бізнесменів вимагалося завозити медичну продукцію через фірму-прокладку, а та постачала би на потреби держави вже з накруткою, куди був би закладений відкат. А більш договороздатною фірму намагалися зробити за допомогою кримінального провадження,
      – зазначив Лещенко.

      Він додав, що представники компанії "Діавіта" також назвали конкретні прізвища тих, хто прийшли з такою пропозицією, при цьому посилалися на того самого Семочка, який тоді очолював економічну контррозвідку всієї СБУ. 

      сергій семочко
      Сергій Семочко

      Лещенко також звернув увагу на те, що коли Семочко очолив СБУ в Києві та області, зі скаргами на його свавілля звертався бізнесмен Армен Кечіян, власник заводу з виробництва цистерн для скрапленого газу та бензинових колонок, якому Семочко намагався інкримінувати "пособництво тероризму".

      Жертву свавілля Семочка Армена Кечіяна ми захищали доступними депутатськими засобами, і справа зрештою розвалилася. Але це має бути черговим нагадуванням – СБУ неодмінно слід позбавити непритаманних функцій. Спецслужбу слід усунути від розслідування будь-яких бізнес-процесів,
      – переконаний нардеп.

      Він наголосив, що такі історії, як і випадок з Семочком, показують, що поряд зі справжніми патріотами в СБУ працюють мародери, які займаються перерозподілом бізнесу та сприяють російській агентурі. А президент Порошенко не просто закриває на це очі, а заохочує таку політику в тіньовому режимі.

      Дивіться відео повного випуску за 5 грудня 2018 року

       

      Теги: Новини України Відеоблоги Корупція Хабар Петро Порошенко Сергій Лещенко СБУ
      Джерело: 24 канал
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