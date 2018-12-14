Суд приговорил продавщицу, которая перечислила миллионы "Оппозиционному блоку"

Продавщица из Обухова, компания которой якобы перечислила миллион партии "Оппозиционный блок", признана виновной по статье "фиктивное предпринимательство". Следовательно, происхождение средств в отчете партии остается неизвестным.

Об этом сообщило издание Bihus.info.

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Деснянский районный суд города Киева приговорил фигурантку расследования "Наших денег" Любовь Полищук к трем годам условно по статье 205 УКУ "фиктивное предпринимательство". Полищук была основательницей и директором фирмы ООО "Поли-Строй-Сервис". Журналисты обнаружили эту фирму в отчете "Оппоблока" как отдавшую партии миллион гривен.

За комментарием журналисты выехали в Обухов, где встретили мать основательницы. Она рассказала, что дочь работает в одном из обуховских магазинов, продала свои паспортные данные неизвестным и они зарегистрировали несколько фирм, но никаких взносов на деятельность политической партии "Оппозиционный блок" она не осуществляла.

С этой информацией юристы "Жми" (Bihus.Info) обратились в Государственную фискальную службу, которая направила заключение в прокуратуру Киева, откуда оно было доставлено в суд.

Любовь Полищук признала свою вину и по соглашению с прокурором получила три года условно с одним годом испытательного срока. По мнению юристов, признание фирмы из партийного отчета фиктивной должно стать предпосылкой для открытия производства относительно вероятной легализации средств, полученных преступным путем.