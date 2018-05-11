21:52
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Махинациями с трансфером Ярмоленко с "Динамо" в "Боруссию" занялась прокуратура

738 Читати новину українською
СДЮШОР
СДЮШОР "Юность" не получила деньги за трансфер Ярмоленко с "Динамо" в "Боруссию"

Андрей Ярмоленко перешел из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро. Согласно регламенту ФИФА, 5% суммы контракта направляется на развитие спортивных школ, в которых воспитывался футболист. Однако СДЮСШОР "Юность" из Чернигова, где и воспитывался футболист, не получила всей суммы платежа.

Поэтому делом относительно мошеннических действий со средствами платежа солидарности занялись украинские правоохранители.

Читайте также: Гвардиола об украинце Зинченко: есть хорошие сигналы для его будущего

Стоит отметить, что платеж солидарности, размер которого рассчитывается Федерацией Футбола Украины, должен был поступить в спортивную школу. Ярмоленко был учеником, воспитанником и игроком СДЮШОР "Юность" с 1997 года (1997-2003, 2004-2006), а потому школа, по данным следствия, должна была получить от "Динамо" платеж солидарности в размере примерно 234 тысяч евро (на сегодня это 7,5 млн гривен).

По причинам, которые устанавливаются в ходе следствия, часть платежа солидарности в сумме 150 тысяч евро на основании поддельных документов перечислена одной из общественных организаций с созвучным названием, которая отношения к воспитанию футболиста не имеет,
– говорится в заявлении Черниговской прокуратуры.

Речь идет о неприбыльной общественной организации Черниговский областной футбольный клуб "Юность", которая была создана только 30 апреля 2015 года. В дальнейшем общественной организацией часть этих средств перечислена на счета одного из субъектов хозяйствования. При этом 80 тысяч евро сняты со счета указанной общественной организации, конвертированы в гривну и незаконно переданы тренерам СДЮСШОР по футболу "Юность".

По данному факту прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Осуществление досудебного расследования поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Читайте также: "Барселона" подарила именную футболку украинской шахматистке Анне Музычук: фото

На сегодня в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы (суд арестовал часть суммы платежа, 2,3 млн гривен), проводятся допросы.

Читайте нас в Twitter и Telegram

 

Теги: Новости Украины ГПУ Динамо
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук