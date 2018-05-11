Махинациями с трансфером Ярмоленко с "Динамо" в "Боруссию" занялась прокуратура

Андрей Ярмоленко перешел из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро. Согласно регламенту ФИФА, 5% суммы контракта направляется на развитие спортивных школ, в которых воспитывался футболист. Однако СДЮСШОР "Юность" из Чернигова, где и воспитывался футболист, не получила всей суммы платежа.

Поэтому делом относительно мошеннических действий со средствами платежа солидарности занялись украинские правоохранители.

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Стоит отметить, что платеж солидарности, размер которого рассчитывается Федерацией Футбола Украины, должен был поступить в спортивную школу. Ярмоленко был учеником, воспитанником и игроком СДЮШОР "Юность" с 1997 года (1997-2003, 2004-2006), а потому школа, по данным следствия, должна была получить от "Динамо" платеж солидарности в размере примерно 234 тысяч евро (на сегодня это 7,5 млн гривен).

По причинам, которые устанавливаются в ходе следствия, часть платежа солидарности в сумме 150 тысяч евро на основании поддельных документов перечислена одной из общественных организаций с созвучным названием, которая отношения к воспитанию футболиста не имеет,

– говорится в заявлении Черниговской прокуратуры.

Речь идет о неприбыльной общественной организации Черниговский областной футбольный клуб "Юность", которая была создана только 30 апреля 2015 года. В дальнейшем общественной организацией часть этих средств перечислена на счета одного из субъектов хозяйствования. При этом 80 тысяч евро сняты со счета указанной общественной организации, конвертированы в гривну и незаконно переданы тренерам СДЮСШОР по футболу "Юность".

По данному факту прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Осуществление досудебного расследования поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

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На сегодня в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы (суд арестовал часть суммы платежа, 2,3 млн гривен), проводятся допросы.

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