Махінаціями з трансфером Ярмоленка з "Динамо" в "Боруссію" зайнялася прокуратура

Андрій Ярмоленко перейшов з київського "Динамо" у дортмундську "Боруссію" за 25 мільйонів євро. Згідно регламенту ФІФА, 5% суми контракту направляється на розвиток спортивних шкіл, у яких виховувався футболіст. Однак СДЮСШОР "Юність" з Чернігова, де і виховувався футболіст, не отримала всієї суми платежу.

Відтак справою щодо шахрайських дій з коштами платежу солідарності зайнялися українські правоохоронці.

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Варто зазначити, що платіж солідарності, розмір якого обраховується Федерацією Футболу України, мав надійти до спортивної школи. Ярмоленко був учнем, вихованцем та гравцем СДЮШОР "Юність" з 1997 року (1997-2003, 2004-2006), а тому школа, за даними слідства, мала отримати від "Динамо" платіж солідарності у розмірі приблизно 234 тисяч євро (на сьогодні це 7,5 млн гривень).

З причин, які установлюються у ході слідства, частина платежу солідарності у сумі 150 тисяч євро на підставі підроблених документів перераховано одній з громадських організацій із співзвучною назвою, яка відношення до виховання футболіста не має,

– йдеться в заяві Чернігівської прокуратури.

Мова йде про неприбуткову громадську організацію Чернігівський обласний футбольний клуб "Юність", яка була створена лише 30 квітня 2015 року. У подальшому громадською організацією частину цих коштів перераховано на рахунки одного з суб’єктів господарювання. При цьому 80 тисяч євро знято з рахунку зазначеної громадської організації, конвертовано у гривню та незаконно передано тренерам СДЮСШОР з футболу "Юність".

За вказаним фактом прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

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На сьогодні у кримінальному провадженні вилучено документи щодо руху коштів, накладено арешт на грошові активи (суд заарештував частину суми платежу, 2,3 млн гривень), проводяться допити.

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