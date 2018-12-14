Maidan Love: во Франции презентуют комикс о Революции Достоинства
В 2019 году иллюстраторы комиксов – француз Орельен Дюкудре и малайзиец Кристоф Алиел – представляют свое видение Революции Достоинства в 2014 году в своей совместной работе Maidan Love ("Любовь на Майдане").
Проект помогает реализовать платформа Grand Angle.
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"Это исторический момент, который многие из нас наблюдали с экранов телевидения и следили за событиями в интернете. Тогда в 2014-м люди, возмущенные коррупционными скандалами вокруг своего президента Виктора Януковича и отказом от курса на евроинтеграцию, вышли на протесты в Киеве. Понемногу глаза всего мира "прилипли" к событиям на Майдане", – отметили в Grand Angle.
Фрагменты будущего комикса Maidan Love
И на фоне кровавых событий авторы комикса Орельен Дюкудре и Кристоф Алиел выводят провокационную (учитывая бэкграунд) историю любви – между "беркутовцем" Богданом и протестующей Еленой.
Простая история любви может противостоять величине таких событий,
– отмечают авторы.
Фрагменты будущего комикса Maidan Love
Фрагменты будущего комикса Maidan Love
Фрагменты будущего комикса Maidan Love
Фрагменты будущего комикса Maidan Love
Фрагменты будущего комикса Maidan Love
Фрагменты будущего комикса Maidan Love
Фрагменты будущего комикса Maidan Love