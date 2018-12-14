Maidan Love: во Франции презентуют комикс о Революции Достоинства

В 2019 году иллюстраторы комиксов – француз Орельен Дюкудре и малайзиец Кристоф Алиел – представляют свое видение Революции Достоинства в 2014 году в своей совместной работе Maidan Love ("Любовь на Майдане").

Проект помогает реализовать платформа Grand Angle.

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"Это исторический момент, который многие из нас наблюдали с экранов телевидения и следили за событиями в интернете. Тогда в 2014-м люди, возмущенные коррупционными скандалами вокруг своего президента Виктора Януковича и отказом от курса на евроинтеграцию, вышли на протесты в Киеве. Понемногу глаза всего мира "прилипли" к событиям на Майдане", – отметили в Grand Angle.

Фрагменты будущего комикса Maidan Love

И на фоне кровавых событий авторы комикса Орельен Дюкудре и Кристоф Алиел выводят провокационную (учитывая бэкграунд) историю любви – между "беркутовцем" Богданом и протестующей Еленой.

Простая история любви может противостоять величине таких событий,

– отмечают авторы.



Фрагменты будущего комикса​ Maidan Love

Фрагменты будущего комикса​ Maidan Love

Фрагменты будущего комикса​ Maidan Love



Фрагменты будущего комикса​ Maidan Love



Фрагменты будущего комикса​ Maidan Love



Фрагменты будущего комикса​ Maidan Love



Фрагменты будущего комикса​ Maidan Love