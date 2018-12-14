Maidan Love: у Франції презентують комікс про Революцію Гідності

У 2019 році ілюстратори коміксів – француз Орельєн Дюкудре та малайзієць Крістоф Алієл – презентують власне бачення Революції Гідності у 2014 році у своїй спільній роботі Maidan Love ("Любов на Майдані").

Проект допомагає реалізувати платформа Grand Angle.

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"Це історичний момент, який багато хто з нас спостерігав з екранів телебачення та стежив за подіями в інтернеті. Тоді у 2014-ому люди, обурені корупційними скандалами довкола свого президента Віктора Януковича та відмовою від курсу на євроінтеграцію, вийшли на протести у Києві. Потрохи очі всього світу "прилипли" до подій на Майдані", – зазначили в Grand Angle.



Фрагменти майбутнього коміксу Maidan Love

Та на фоні кривавих подій автори коміксу Орельєн Дюкудре та Крістоф Алієл виводять провокативну (з огляду на бекграунд) історію кохання – між "беркутівцем" Богданом та протестувальницею Оленою.

Проста історія кохання може протистояти величині таких подій,

– зазначають автори.



Фрагменти майбутнього коміксу Maidan Love



Фрагменти майбутнього коміксу Maidan Love



Фрагменти майбутнього коміксу Maidan Love



Фрагменти майбутнього коміксу Maidan Love



Фрагменти майбутнього коміксу Maidan Love



Фрагменти майбутнього коміксу Maidan Love



Фрагменти майбутнього коміксу Maidan Love