В мае 2020 года в мире зафиксировали самую высокую среднюю температуру воздуха за все время наблюдений. Однако в Киеве май оказался самым холодным в XXI веке.

Найтепліший травень в історії світу

Земля пережила найгарячіший травень за роки спостережень, повідомляє Коперниківська служба змін клімату (C3S).

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У всьому світі травень був на 0,63 градуса теплішим, за аналогічний місяць у 1981 – 2010 роках, а також найтеплішим травнем у наших записах,

– заявили в C3S.

Там наголосили, що по-справжньому великі аномалії почалися ще в січні 2020 року. Відтоді тенденція до підвищення середніх температур зберігалася.

Кліматологи заявляють, що в російському Сибіру температура травня була на 10 градусів вищою від середньої за час спостережень, починаючи від 1981 року. На деяких ділянках річок Об та Єнісей був рекордно ранній прорив льоду.

Загалом у світі середня температура поверхні Землі за 12 місяців (від червня 2019-го до травня 2020 року) на 1,3 градуса перевищила доіндустріальний рівень, який є орієнтиром для виміру ступеня глобального потепління.

Найхолодніший травень у Києві у XXI столітті

Натомість у столиці України травень 2020 року став найхолоднішим у XXI столітті, інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середньомісячна температура повітря становила 12,4 градуса. А це на 2,8 градуса нижче за кліматичну норму.