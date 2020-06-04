Из-за изменений климата в Украине зима в 2021 году и в ближайшие 10 лет будут малоснежными и теплыми. Среднегодовая температура в Украине, отмечают синоптики, повышается быстрее, чем глобальная.

Украину ждут теплые зимы

Украинцам следует в ближайшие десятилетия ждать зимы с повышенным относительно нормы температурным режимом. О таком прогнозе сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире "Радио НВ".

Интересно Какой будет погода в июне: прогноз

Какая-то одна зима может оказаться морозной и снежной, но это будет очень большое исключение,

– сказал Кульбида.

Что касается лета, то в ближайшие годы летние сезоны будут теплыми или даже жаркими.

Среднегодовая температура растет

Интересно, отметил Кульбида, что наибольшее повышение температуры происходит в северных регионах Украины – там оно достигает катастрофических показателей. В направлении на юг – постепенно нормализуется. Однако, в отличие от, например, Балкан, ситуация в Украине все равно ярко выражена и это не может не беспокоить климатологов.

Когда в Украину придет тепло

Синоптики обещают, что уже с 4-5 июня лето наконец вступит в свои права, температура воздуха повысится, однако дождей избежать не удастся.

Читайте также Когда наконец придет настоящее лето: главный синоптик Украины