Украинцам следует готовиться к зиме без снега: прогноз синоптиков
Из-за изменений климата в Украине зима в 2021 году и в ближайшие 10 лет будут малоснежными и теплыми. Среднегодовая температура в Украине, отмечают синоптики, повышается быстрее, чем глобальная.
Украину ждут теплые зимы
Украинцам следует в ближайшие десятилетия ждать зимы с повышенным относительно нормы температурным режимом. О таком прогнозе сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире "Радио НВ".
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Какая-то одна зима может оказаться морозной и снежной, но это будет очень большое исключение,
– сказал Кульбида.
Что касается лета, то в ближайшие годы летние сезоны будут теплыми или даже жаркими.
Среднегодовая температура растет
Интересно, отметил Кульбида, что наибольшее повышение температуры происходит в северных регионах Украины – там оно достигает катастрофических показателей. В направлении на юг – постепенно нормализуется. Однако, в отличие от, например, Балкан, ситуация в Украине все равно ярко выражена и это не может не беспокоить климатологов.
Когда в Украину придет тепло
Синоптики обещают, что уже с 4-5 июня лето наконец вступит в свои права, температура воздуха повысится, однако дождей избежать не удастся.
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