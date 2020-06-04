Через зміни клімату в Україні зима у 2021 році та у найближчі 10 років будуть малосніжними та теплими. Середньорічна температура в Україні, зазначають синоптики, підвищується швидше, ніж глобальна.

На Україну чекають теплі зими

Українцям слід у найближчі десятиліття чекати зими з підвищеним щодо норми температурним режимом. Про такий прогноз повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда в ефірі "Радіо НВ".

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Якась одна зима може виявитися морозною і сніжною, але це буде дуже велике виключення,

– сказав Кульбіда.

Щодо літа, то у найближчі роки літні сезони будуть теплими або навіть спекотними.

Середньорічна температура зростає

Цікаво, зазначив Кульбіда, що найбільше підвищення температури відбувається у північних регіонах України – там воно сягає катастрофічних показників. У напрямку на південь – поступово нормалізується. Проте, на відміну від, наприклад, Балкан, ситуація в Україні все одно яскраво виражена і це не може не турбувати кліматологів.

Коли в Україну прийде тепло

Синоптики обіцяють, що вже з 4 – 5 червня літо нарешті вступить у свої права, температура повітря підвищиться, проте дощів уникнути не вдасться.

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