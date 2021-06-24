Дом был 12-этажный. Частично он разрушился.

Кстати Обвал дома в Каире: число жертв возросло до 9, все больше пострадавших

Есть жертвы

Сейчас известно об одном погибшем. Однако 99 человек ищут. Еще по меньшей мере десяток человек пострадали.

Почему дом обвалился

Причины трагедии пока неизвестны. Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На них видно разрушение дома, части здания лежат вокруг.

Кстати, правоохранители заблокировали дороги возле дома для безопасности водителей.

Что известно о доме

Его возвели в 1981 году, там было более 130 квартир. Здание расположено в юго-восточном районе муниципалитета Серфсайд, поэтому оттуда есть вид на море.

По информации американских СМИ, квартиры в доме стоят от 600 до 700 тысяч долларов.