Будинок був 12-поверховий. Частково він зруйнувався.
До речі Обвал будинку в Каїрі: кількість жертв зросла до 9, все більше постраждалих
Є жертви
Нараз відомо про одного загиблого. Однак 99 людей шукають. Ще щонайменше десяток осіб постраждали.
Чому будинок звалився
Причини трагедії поки невідомі. Очевидці публікують відео з місця події. На них видно руйнацію будинку, частини будівлі лежать довкола.
До речі, правоохоронці заблокували дороги біля будинку задля безпеки водіїв.
Що відомо про будинок
Його звели в 1981 році, там було понад 130 квартир. Будівля розташована в південно-східному районі муніципалітету Серфсайд, тож звідти є вид на море.
За інформацією американських ЗМІ, квартири у будинку коштують від 600 до 700 тисяч доларів.