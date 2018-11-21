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      "Майдан закрыли на ремонт": пропагандистка Скабеева снова отметилась нелепым заявлением

      12 Читати новину українською
      Пропагандистка Скабеева заявила, что Майдан закрыт на ремонт, потому что Украина новую революцию не переживет
      Пропагандистка Скабеева заявила, что Майдан закрыт на ремонт, потому что Украина новую революцию не переживет / Соцсети

      В эфире одного из пропагандистских телеканалов так называемая телеведущая Ольга Скабеева заявила, что Майдан Независимости якобы закрыли на ремонт. По ее словам, такие действия можно объяснить тем, что Украина третьего Майдана не переживет.

      Соответствующее видео обнародовал ресурс "Обозреватель".

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      Заметим, что такие громкие слова она произнесла в дискуссии с "политологом" Максимом Яли.

      Так, специалист, в частности, отметил, что "третий Майдан Украина выдержать не сумеет". По его мнению, смена власти в Украине должно происходить только по результатам выборов и только правовым путем.

      "Кроме шуток, Вы знаете, что Майдан (Майдан Незалежности в Киеве – 24 канал) сейчас на самом деле является закрытым на ремонт. Именно потому, что третьего Майдана Украина действительно не переживет", – поддержала позицию "политолога" Скабеева.

      Скабеева сделала скандальное заявление о Майдане: смотрите видео

      Напомним, в начале сентября Ольга Скабееа попала в неприятную ситуацию в Британии, где она готовила сюжет про отравителей Скрипалей – Боширова и Петрова. В частности, в отеле, где останавливались российские спецслужащие, ей запретили снимать. Кроме того, англичане не повелись на провокационные вопросы пропагандистки.

      Теги: Евромайдан Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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