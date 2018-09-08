Одну из самых известных пропагандисток Кремля поставили на место в Британии: видео

Кроме того, что российской журналистке Ольге Скабеевий, которая является ведущей пропагандистской передачи на Кремль ТВ, не дали снимать в лондонском отеле City Stay, так еще ее выгнали из этого заведения, не вернув заранее заплаченные за бронирование деньги.

Соответствующее видео появилось в сети.

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На кадрах видно, как Скабеева для пропагандистов снимает сюжет из Лондона, который касается нового витка в деле отравления Скрипалей. Таким образом, пропагандистка посетила лондонский City Stay Нotel, где, по версии британской полиции, проживали офицеры ГРУ РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются главными подозреваемыми в покушении на Скрипалей.



Правда, работники заведения, увидев россиянку, сразу указали ей на дверь. Как отметили они, в гостинице снимать запрещено, потому что это частная собственность.



"Вы не можете здесь снимать без спецразрешения, это частная собственность, все номера заняты. У нас нет информации для вас, звоните в городскую полицию", - говорят в кадрах сотрудники отеля.



Кроме того, англичане не повелись на ее провокационные вопросы. В частности, они ответили, что нормально относятся к россиянам и нет причин, чтобы было иначе.



А в конце ролика показано, как Скабеева выезжает из отеля и во время разговора со своим коллегой в Москве отмечает, что ей даже не вернули заранее заплаченные за бронирование 60 фунтов (более 2200 гривен).



Российскую пропагандистскую Скабееву выгнали из отеля в Великобритании: видео

Напомним, недавно британский премьер-министр Тереза ​​Мэй назвала имена подозреваемых в исполнении покушения на жизнь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Ими оказались двое офицеров ГРУ РФ – Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются офицерами ГРУ России.



После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей на территории Великобритании. Кроме того, Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении скрипачей. Отметим, что из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.