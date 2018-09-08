20:12
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, сегодня
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Одну из самых известных пропагандисток Кремля поставили на место в Британии: видео

330 Читати новину українською
Британцы не повелись на провокации российской пропагандистки Скабеевои
Британцы не повелись на провокации российской пропагандистки Скабеевои / Соцсети

Кроме того, что российской журналистке Ольге Скабеевий, которая является ведущей пропагандистской передачи на Кремль ТВ, не дали снимать в лондонском отеле City Stay, так еще ее выгнали из этого заведения, не вернув заранее заплаченные за бронирование деньги.

Соответствующее видео появилось в сети.

Читайте также: Российские СМИ попались на лжи о новых истребителях: видео

На кадрах видно, как Скабеева для пропагандистов снимает сюжет из Лондона, который касается нового витка в деле отравления Скрипалей. Таким образом, пропагандистка посетила лондонский City Stay Нotel, где, по версии британской полиции, проживали офицеры ГРУ РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются главными подозреваемыми в покушении на Скрипалей.

Правда, работники заведения, увидев россиянку, сразу указали ей на дверь. Как отметили они, в гостинице снимать запрещено, потому что это частная собственность.

"Вы не можете здесь снимать без спецразрешения, это частная собственность, все номера заняты. У нас нет информации для вас, звоните в городскую полицию", - говорят в кадрах сотрудники отеля.

Кроме того, англичане не повелись на ее провокационные вопросы. В частности, они ответили, что нормально относятся к россиянам и нет причин, чтобы было иначе.

А в конце ролика показано, как Скабеева выезжает из отеля и во время разговора со своим коллегой в Москве отмечает, что ей даже не вернули заранее заплаченные за бронирование 60 фунтов (более 2200 гривен).

Российскую пропагандистскую Скабееву выгнали из отеля в Великобритании: видео

Напомним, недавно британский премьер-министр Тереза ​​Мэй назвала имена подозреваемых в исполнении покушения на жизнь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Ими оказались двое офицеров ГРУ РФ – Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются офицерами ГРУ России.

После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей на территории Великобритании. Кроме того, Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении скрипачей. Отметим, что из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.

Теги: Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания СМИ Российская пропаганда
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
сегодня, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
сегодня, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Як Україні не наламати дров у питанні лісу
сегодня, 16:01 Як Україні не наламати дров у питанні лісу
Максим Єфімов
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сегодня, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
сегодня, 11:01 Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
Катерина Петренко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Жуткая авария в Польше: автобус с детьми влетел в грузовик, много раненых
 8 июня , 15:18
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук