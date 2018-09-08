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Российские СМИ попались на лжи о новых истребителях: видео

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Российская пропаганда распространила новый фейк
Российская пропаганда распространила новый фейк / Иллюстративное фото

Российский сайт Lenta.ru опубликовал видеозапись о создании нового истребителя РФ Су-57. В этом видео были использованы кадры, созданные Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси во время подрыва моста через Припять между Туровом и Житковичами.

Об этом сообщает "Радыё Свабода".

На видеозаписи видно, как истребители сперва производят запуск ракет. А после этого без каких-либо пометок показаны кадры подрыва моста через Припять, совершенного белорусским МЧС.

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Отметим, что в белорусском министерстве уже даже не удивляются действиям российских СМИ.

Мы привыкли, что наши качественные материалы используются как иллюстрации для разных тем и в разных сюжетах, как, например, в недавнем клипе группы DDT. Что касается наших действий, мы продолжим создавать качественный контент для посетителей нашего сайта и наших страниц в социальных сетях,
– прокомментировал очередной фейк российских СМИ представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

Смотрите оригинальное видео МЧС Беларуси. А искривленную версию видеозаписи можно просмотреть на сайте Lenta.ru.

 

Теги: Новости России СМИ Российская пропаганда авиация Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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