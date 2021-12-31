За годы независимости Украина встречала Новый год по-разному: с ощущением подъема после провозглашения независимости, со страхом конца мира перед началом нового тысячелетия, на Майдане и на пустых улицах.

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На экранах за несколько минут до полуночи появлялись президенты, которые с годами менялись. Однако неизменным оставалось одно – ожидание новогоднего чуда.

Романтика независимости

В 1991 году украинцы пережили немало событий, итогом которых стало обретение независимости. За месяц до нового 1992 года самостоятельность Украины подтвердили на референдуме. Он увенчал череду событий, среди которых – попытка государственного переворота в СССР, что привело к его развалу.

Кроме референдума 1 декабря 1991 года украинцы избрали первого президента – Леонида Кравчука. Именно он в полночь поздравлял страну с Новым годом.

Новогоднее обращение Леонида Кравчука на фоне следующих речей, которыми часто даже удивляли украинцев в последние минуты года, было довольно скромным – без суфлера и флага на фоне. Его сняли с первого дубля: так хотел президент. Главным посланием поздравления была романтичность праздника – первого в истории независимой Украины.

И праздник был действительно романтичным: украинцы получили долгожданную свободу, за которую боролось не одно поколение наших граждан. Тогда о ней перестали говорить, как о чем-то недостижимом. Она была с нами.

Новогоднее поздравление президента Леонида Кравчука с 1992 годом: смотрите видео

Конституция и первые гривны: новый 1997 год

Следующие 5 лет для Украины были не такими романтичными, как бы хотелось.

Украинцы смогли пережить инфляцию. Почти каждый мог назвать себя "миллионером": каждый год купонокарбованцы обесценивались все больше и больше. В 1995 году максимальным номиналом банкноты стал 1 миллион.

На 5-й год Украина получила новую валюту, которой уже пользуется 25 лет. Также после долгих дискуссий и споров Верховная Рада таки приняла важнейший документ – Конституцию.

Традиция новогодних обращений осталась неизменной. Правда, лицо на экране изменилось: о достижениях 1996 года украинцам рассказывал уже второй президент Леонид Кучма.

Новогоднее поздравление президента Леонида Кучмы с 1997 годом: смотрите видео

Сейчас почти невозможно найти фотографию главной новогодней елки Украины. Все, что есть в открытом доступе – скромный (или не очень) Дед Мороз на фоне новогодней елки. Фото, к сожалению, черно-белое.

1997 год в Киеве / Фото из открытых источников

Энтузиазм на фоне экономических проблем у украинцев несколько угасал. Однако надежда на лучшее будущее продолжала теплиться.

В предвкушении конца света. В шаге до 2000

Сейчас концом света никого не удивишь. А вот в 1999 году теории об апокалипсисе были самыми разнообразными: и ядерный взрыв, и Третья мировая война, и все, что лишь приснится в ночном кошмаре.

Самой распространенной теорией было то, что 31 декабря, после последней секунды года, вся техника выйдет из строя и наступит конец света.

Конечно, не все верили в эту теорию. Некоторые боялись, другим просто было интересно, сбудется ли "пророчество". Однако большинство встречало Новый год, как и обычно. Это был первый "конец света", который пережили украинцы. Но не последний.

Первый Новый год на Майдане

Далекий и не очень 2004 год навеки вошел в историю нашего государства. Сначала почти вся страна зажигала под "Дикие танцы", с которыми Руслана победила на Евровидении в Стамбуле. Однако в конце года в независимой Украине началась первая революция – Оранжевая.

Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы защитить свое право на честное волеизъявление. Результаты второго тура президентских выборов были сфальсифицированными – и победу, соответственно, мог одержать Виктор Янукович.

За несколько дней до Нового года состоялся третий тур голосования. Однако люди оставались на Майдане Независимости. Там и встречали 2005 год с ощущением свободы, подъема и победы.

На Майдане украинцев с Новым годом поздравлял уже избранный президент Виктор Ющенко, однако почти все телеканалы показывали обращение Леонида Кучмы.

Новый год на Майдане во время Оранжевой революции / Фото AP

В шаге от газового кризиса. Новый 2009 год

В украинскую историю 2008 год вошел как период политического и экономического кризиса. Сначала Украине и Грузии отказали в членстве в НАТО, затем украинцы наблюдали за противостоянием президента Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко.

В августе мы были свидетелями российской агрессии против Грузии. Не все тогда верили, что напала Россия. А в конце года мы убедились в жестокости Кремля во время "газовой войны".

В последний день 2008 года переговоры по транзиту газа через Украину сорвали. С первого дня нового года газоснабжение должны были прекратить.

Даже традиционное новогоднее поздравление президента тогда начиналось со слов: "Проходит сложный год..."Конечно, мы слышим это словосочетание с экранов телевизора едва ли не каждый год, но тогда оно едва ли не впервые было и вправду актуальным.

Новогоднее поздравление президента Виктора Ющенко: смотрите видео

Миссия возможна: пережить конец света. Снова

Так называемый конец света по календарю Майя стал самым распиаренным в истории человечества. Об этом апокалипсисе даже снимали фильмы (например,"2012").

Общество тогда разделилось. Кто-то, конечно, не верил в "конец света", пока другие скупали свечи, соль, спички и консервы. Третья группа людей просто с интересом наблюдала за всем происходившим.

Впрочем человечество смогло пережить 21 декабря 2012 года. Уже через 10 дней Украина встретила 2013 год. Пока что последний спокойный и мирный год за период восстановления независимости.

Последняя елка на Майдане

В ноябре 2013 года в Украине началась новая революция из-за отказа режима Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Сначала сотни, а затем, после избиения студентов, миллионы людей собирались на акции протеста в Киеве.

Никакие морозы и противостояния с силовиками не могли сломать стремление людей к свободе и лучшему будущему.

Но тогдашним властям казалось, что лучшим решением в этой ситуации будет делать вид, что все хорошо. Именно поэтому в Киеве начали традиционную подготовку к Новому году с установкой елки на Майдане Независимости, как это было заведено.

Установка легендарной "елки" было формальной причиной силового разгона Майдана 30 ноября 2013 года. Уже на следующий день активисты захватили недоустановленный каркас новогоднего дерева. Эта конструкция стала символом Революции Достоинства. С этой "елкой" Майдан и встречал новый 2014 год. Однако эта установка была последним новогодним деревом, которое установили (или, как минимум, попытались установить) на Майдане Независимости.

"Елка" 31 декабря 2013 / Фото из Википедии

На украинских экранах в новогоднюю ночь в последний раз появился беглый экс-президент Виктор Янукович. Тогда он пытался говорить общие вещи о взаимопонимании и мир, однако вместе с тем его окружение готовило новые средства для подавления Революции.

Виктор Янукович стал первым президентом в истории Украины, для которого записали видеообращение. К беглому экс-президенту тогда обратились активисты с Майдана. Они отметили тогда, что им пришлось выйти на улицы, чтобы встать на защиту нашего государства, поэтому они встретили Новый год на холодном Майдане Независимости.

Первый праздник во время войны

Никто на Майдане и в целом в Украине тогда и понятия не имел, во что превратится для нашего государства 2014 год. Сначала была радость и эйфория от того, что Революция победила, хоть и ценой жизни Героев Небесной сотни. Однако радость длилась недолго: "зеленые человечки" заполонили Крым. Позже – "референдум" и полная российская оккупация.

Затем в СМИ сообщали о российских войсках, которые вплотную приблизились к украинской границе в районе Донбасса. Но никто не мог поверить, что Россия и в самом деле готова начать агрессию против Украины.

В 2014 году Украина потеряла около 2-х тысяч воинов. Неудивительно, что новогоднее обращение Петра Порошенко было преисполнено печалью и трагизмом. Впервые за несколько минут до Нового года почти вся Украина чтила память павших на Майдане и в войне на Донбассе.

Расстрелы на Майдане, оккупация Крыма и война на Донбассе изменили традиционные празднования Нового года. Использование пиротехники запретили во многих городах, ведь ее взрывы напоминают ветеранам АТО о войне.

Главную елку страны установили на Софийской площади, а не на Майдане Независимости, как это было обычно.

Новогоднее поздравление Петра Порошенко: смотрите видео

Новый год на дистанции

К сожалению, тема войны не осталась в 2014 году, а шла с нами и идет до сих пор. В 2020 году к ней добавилась еще одна проблема – пандемия коронавируса. Конечно, вирус, который распространился по Украине весной, не изменил празднование нового 2021 года так, как изменил, например, Пасху, когда люди во время локдауна проводили праздники дома.

Нельзя сказать, что улицы в последний день года были пустыми, а к главным елкам городов никто не приходил. Однако символом празднования, как и всей пандемии коронавируса, конечно же стали маска и антисептик – главные новогодние атрибуты.

Соблюдение дистанции и самоизоляция сделали людей физически отдаленными друг от друга, однако ментально едиными.

Новогодние праздники во время пандемии фактически возродили ту романтику, о которой Леонид Кравчук говорил еще в 1991-ом году. Видеозвонки и обычные телефонные разговоры обрели новый смысл: они теперь помогали людям не только видеть и слышать друг друга, но и чувствовать.

Новый 2021 год украинцы встречали в масках / Фото Folk Ukraine

Новый 2022 год мы снова будем встречать во время войны и пандемии. Однако это не повод опускать руки! Возможно, именно 2022 год станет тем, который принесет в нашу страну мир и согласие и здоровье всей нашей планете. Главное – верить в это, ведь говорят, что желания, которые загадывают в новогоднюю ночь, сбываются.