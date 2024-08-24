В субботу, 24 августа, стало известно, что итальянская прокуратура взялась расследовать катастрофу на яхте Линча, случившуюся 19 августа. Судно пошло на дно у берегов Сицилии.

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Яхта Линча пошла на дно: расследование началось

Глава прокуратуры Термини-Имерезе Амброджио Картозио прежде всего отметил, что яхта пострадала из-за изменения погодных условий. В то утро в море начался шторм.

Однако правоохранитель не исключает, что были совершены нарушения, что и привели к многочисленным непреднамеренным убийствам, а также имела место неосторожность.

Пока что расследование не было направлено против какого-то отдельного лица,

– цитирует издание Reuters заявление прокурора.

Обратите внимание! 56-метровая яхта Bayesian перевернулась возле Портичелло во время сильного шторма. Известно всего о 7 погибших, среди них миллиардер Линч и его дочь. В то же время жена бизнесмена была среди тех 15 человек, которым удалось выжить.

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По мнению аналитиков, такие яхты как Bayesian, построены итальянским производителем Perini, обычно выдерживают штормы. В любом случае, по словам экспертов, они не должны тонуть так быстро, как это произошло с яхтой Линча.

Журналисты добавляют, что когда правоохранители вытащат из моря Bayesian, это, вероятно, поможет им определить, что произошло на самом деле. Но операция, очевидно, будет сложной и дорогой.