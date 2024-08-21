Известно, что на том судне была семья "британского Билла Гейтса" – 59-летнего мультимиллиардера Майка Линча. Его жену Анджелу Бакарес спасли. А вот самого предпринимателя и его 18-летнюю дочь Ханну искали более двух суток.

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Майк Линч и его дочь погибли

Тела погибших были найдены в одной из кают судна между двумя матрасами. Об этом сообщил генеральный директор гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина.

От себя и от имени своих коллег я хотел бы выразить глубокие соболезнования семьям погибших и выразить им наши соболезнования в это трудное время,

– заявил господин Кочина.

Отметим, что днем было замечено, как водолазные команды везут зеленый мешок с телами в порт Портичелло, где ждали десятки работников экстренных служб.

Британский предприниматель и его дочь-подросток стали второй и третьей жертвами, тела которых удалось найти после катастрофы.

Ранее из воды вытащили тело повара яхты Рекальдо Томаса.

Водолазы итальянской пожарной бригады продолжают поиски. Но их осложняет то, что яхта лежит на глубине 50 метров, доступ к каютам заблокирован, а толстое стекло не позволяет заглянуть внутрь.