Відомо, що на тому судні була сім'я "британського Білла Гейтса" – 59-річного мультимільядера Майка Лінча. Його дружину Анджелу Бакарес врятували. А ось самого підприємця та його 18-річну доньку Ханну шукали понад дві доби.

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Майк Лінч та його донька загинули

Тіла загиблих були знайдено в одній із кают судна між двома матрацами. Про це повідомив генеральний директор цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна.

Від себе та від імені своїх колег я хотів би висловити глибоке співчуття родинам загиблих і висловити їм наші співчуття в цей важкий час,

– заявив пан Кочіна.

Зазначимо, що вдень було помічено, як водолазні команди везуть зелений мішок із тілами у порт Портічелло, де чекали десятки працівників екстрених служб.

Британський підприємець та його донька-підліток стали другою і третьою жертвами, тіла яких вдалося знайти після катастрофи.

Раніше з води витягнули тіло кухаря яхти Рекальдо Томаса.

Водолази італійської пожежної бригади продовжують пошуки. Але їх ускладнює те, що яхта лежить на глибині 50 метрів, доступ до кают заблокований, а товсте скло не дозволяє зазирнути всередину.