Сьогодні, 19 серпня, рано-вранці вітрильна яхта Bayesian потрапила в несподівано сильний шторм. Судно перекинулося і затонуло.

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Майк Лінч зник у Середземному морі

Зазначається, що 15 пасажирів вдалося врятувати. Серед них – однорічна дитина. Також відомо про одного загиблого та 6 зниклих безвісти. Серед тих, кого не змогли розшукати рятувальники, – громадяни Британії, США і Канади. Зокрема, як пише Reuters, "британський Білл Гейтс" Майк Лінч.

59-річний Лінч – відомий підприємець у сфері технологій, співзасновник Autonomy Corporation і засновник Invoke Capital.

У червні суд присяжних у Сан-Франциско виправдав Лінча у звинуваченнях у шахрайстві, пов’язаному з продажем його програмної компанії Autonomy компанії Hewlett-Packard за 11 мільярдів доларів у 2011 році.

Нагадаємо, що нещодавно у Чорному морі неподалік від Придунав'я затонуло судно Mohammad Z під прапором Танзанії, є зниклі безвісти члени екіпажу.