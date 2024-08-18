Після потужного землетрусу на Камчатці почалося сильне виверження вулкана Шивелуч. Востаннє цей вулкан вивергався у 2023 році.

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Які наслідки землетрусу на Камчатці

Землетрус магнітудою 7,0 був зареєстрований біля берегів Камчатки. Його епіцентр знаходився за 108 кілометрів від Петропавловська-Камчатського. Людям довелося залишати свої будинки. Попередньо ніхто не постраждав. Відразу після основного землетрусу жителі Камчатки відчули серію афтершоків магнітудою близько 4,5,

– повідомляють росЗМІ.

Найбільше вражає відео з камер спостереження в одному з будинків. Помітно, що спершу поштовхи не дуже сильні, але згодом вся квартира починає хитатися.

Камери спостереження зафіксували землетрус на Камчатці: дивіться відео

Також у мережі є ролик, як стихія пошкодила товар у магазині. Там упали телевізори з пласким екраном, розбито скло.

Землетрус завдав збитків на Камчатці: дивіться відео

Росіяни пишуть, що пошкоджено 22 будівлі, у тому числі інфекційна лікарня та пологовий будинок. Постраждалих ніби нема, але буде потрібен косметичний ремонт у пошкоджених будівлях.

По житлових будинках й офісах пішли тріщини, зірвало дротові комунікації усередині будівель. Комп'ютерні монітори впали, шухляди вивалилися.

Наслідки землетрусу на Камчатці: дивіться відео

Довідка. Камчатка – сейсмічно активний регіон Росії. Там гористий рельєф і багато вулканів – приблизно 160. Із них діючі – три десятки. Вулкан Шивелуч – один із найбільших на Камчатському півострові, він сягає понад три тисячі метрів.