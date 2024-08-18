Після потужного землетрусу на Камчатці почалося сильне виверження вулкана Шивелуч. Востаннє цей вулкан вивергався у 2023 році.
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Які наслідки землетрусу на Камчатці
Землетрус магнітудою 7,0 був зареєстрований біля берегів Камчатки. Його епіцентр знаходився за 108 кілометрів від Петропавловська-Камчатського. Людям довелося залишати свої будинки. Попередньо ніхто не постраждав. Відразу після основного землетрусу жителі Камчатки відчули серію афтершоків магнітудою близько 4,5,
– повідомляють росЗМІ.
Найбільше вражає відео з камер спостереження в одному з будинків. Помітно, що спершу поштовхи не дуже сильні, але згодом вся квартира починає хитатися.
Камери спостереження зафіксували землетрус на Камчатці: дивіться відео
Також у мережі є ролик, як стихія пошкодила товар у магазині. Там упали телевізори з пласким екраном, розбито скло.
Землетрус завдав збитків на Камчатці: дивіться відео
Росіяни пишуть, що пошкоджено 22 будівлі, у тому числі інфекційна лікарня та пологовий будинок. Постраждалих ніби нема, але буде потрібен косметичний ремонт у пошкоджених будівлях.
По житлових будинках й офісах пішли тріщини, зірвало дротові комунікації усередині будівель. Комп'ютерні монітори впали, шухляди вивалилися.
Наслідки землетрусу на Камчатці: дивіться відео