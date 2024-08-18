После мощного землетрясения на Камчатке началось сильное извержение вулкана Шивелуч. Последний раз этот вулкан извергался в 2023 году.

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Какие последствия землетрясения на Камчатке

Землетрясение магнитудой 7,0 было зарегистрировано у берегов Камчатки. Его эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Людям пришлось покидать свои дома. Предварительно никто не пострадал. Сразу после основного землетрясения жители Камчатки ощутили серию афтершоков магнитудой около 4,5,

– сообщают росСМИ.

Больше всего поражает видео с камер наблюдения в одном из домов. Заметно, что сначала толчки не очень сильные, но впоследствии вся квартира начинает шататься.

Камеры наблюдения зафиксировали землетрясение на Камчатке: смотрите видео

Также в сети есть ролик, как стихия повредила товар в магазине. Там упали телевизоры с плоским экраном, разбиты стекла.

Землетрясение нанесло ущерб на Камчатке: смотрите видео

Россияне пишут, что повреждены 22 здания, в том числе инфекционная больница и роддом. Пострадавших вроде нет, но потребуется косметический ремонт в поврежденных зданиях.

По жилым домам и офисам пошли трещины, сорвало проводные коммуникации внутри зданий. Компьютерные мониторы упали, ящики вывалились.

Последствия землетрясения на Камчатке: смотрите видео

Справка. Камчатка – сейсмически активный регион России. Там гористый рельеф и много вулканов – примерно 160. Из них действующих – три десятка. Вулкан Шивелуч – один из крупнейших на Камчатском полуострове, он достигает более трех тысяч метров.