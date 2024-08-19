Сегодня, 19 августа, рано утром парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм. Судно перевернулось и затонуло.

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Майк Линч исчез в Средиземном море

Отмечается, что 15 пассажиров удалось спасти. Среди них – годовалый ребенок. Также известно об одном погибшем и 6 пропавших без вести. Среди тех, кого не смогли разыскать спасатели, – граждане Великобритании, США и Канады. В частности, как пишет Reuters, "британский Билл Гейтс" Майк Линч.

59-летний Линч – известный предприниматель в сфере технологий, соучредитель Autonomy Corporation и основатель Invoke Capital.

В июне суд присяжных в Сан-Франциско оправдал Линча в обвинениях в мошенничестве, связанном с продажей его программной компании Autonomy компании Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов в 2011 году.

Напомним, что недавно в Черном море неподалеку от Придунавья затонуло судно Mohammad Z под флагом Танзании, есть пропавшие без вести члены экипажа.