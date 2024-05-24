Об этом в проекте BBC UKRAINECAST заявил Майк Помпео – экс-госсекретарь США, бывший руководитель ЦРУ, который сейчас входит в совет директоров крупнейшего украинского телеком-оператора Киевстар.

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Что сказал об Украине Майк Помпео в интервью

В беседе с журналистами BBC Помпео отметил, что экономическая мощь Украины имеет не меньшее значение, чем ее способность обороняться против российской агрессии. Именно поэтому влиятельный республиканец отмечает, что инвестиции должны стать ключевым драйвером роста украинской экономики.

Бывший госсекретарь США выразил уверенность в важности помощи украинскому правительству, чтобы создать процессы и правила для привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину, восстановления украинской инфраструктуры усилиями частного сектора.

"Сильная нация имеет сильную экономику, и я уверен, что такие компании, как VEON, будут продолжать инвестировать в Украину даже во время войны", – сказал Помпео и заметил, что США могут предоставить украинскому народу еще больше ресурсов и помочь создать рабочие места, которые будут нужны после этой войны.

Экс-госсекретарь США напомнил, что именно ради положительных сдвигов в экономике Украины, он присоединился к международной компании VEON, которой принадлежит 100 процентов акций крупнейшего украинского телеком-оператора Киевстар, и вошел в его Совет директоров.

Майк Помпео убежден, что США и Запад должны ускорить и увеличить предоставление помощи, чтобы Украина как можно быстрее достигла победы в войне. Комментируя заявление бывшего президента США и нынешнего кандидата в президенты США Дональда Трампа об окончании российской войны против Украины "за 24 часа", республиканец отметил:

Он имел в виду, что немедленно приступит к осуществлению этой задачи. Решение заключается в том, чтобы убедить Владимира Путина, что его потери от продолжения этой агрессии превысят выгоды, и обеспечить президенту Зеленскому положение, которое даст результат, приемлемый для украинского народа. Это должно быть целью США, Европы и НАТО,

– сказал Помпео.

Как сообщали ранее CNN, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал, что на его позицию относительно помощи Украине повлияла, в частности, откровенный разговор с бывшим госсекретарем США Майком Помпео – он лично убеждал спикера Палаты представителей Джонсона "в острой необходимости одобрить помощь Украине".

Майк Помпео – экс-руководитель ЦРУ и экс-госсекретарь США в период президентства Трампа. В конце 2023 года присоединился к Совету директоров Киевстара, украинского дочернего предприятия, 100 процентов акций которого принадлежат международному телеком-оператору VEON, как партнер Impact Investments – американской стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной компании, которая способствует развитию долгосрочных партнерских отношений с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах. Помпео – пылкий сторонник Украины и последовательно поддерживает Правительство страны и украинский народ на пути к миру и процветанию.