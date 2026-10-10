Российская экономика продолжает тратить огромные средства на войну, в то время как в гражданских отраслях накапливаются проблемы, а население сталкивается с ростом цен, долгами и сокращением рабочих мест. Несмотря на это, страна не переживает мгновенного коллапса, которого многие ожидали с начала полномасштабного вторжения.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки в материале для YouTube-проекта 24 Канала объяснил, почему нынешнюю ситуацию в России сравнивает с последними годами существования Советского Союза. Он проанализировал экономические показатели, последствия войны и процессы, которые, по его убеждению, постепенно ослабляют путинскую систему.

Россия повторяет путь позднего Советского Союза

На 74-й день рождения Путина российская власть продолжает демонстрировать уверенность в стабильности страны, однако положение самой России становится все сложнее. Наки обратил внимание, что экономические проблемы, последствия войны и рост опасности для обычных граждан накапливаются постепенно, поэтому они не всегда воспринимаются как признаки большого кризиса.

В публичных дискуссиях о будущем страны сформировались две противоположные позиции. Одни постоянно прогнозируют скорый крах российской экономики, в то время как другие указывают на работу магазинов, низкую официальную безработицу и рост отдельных показателей как доказательство того, что система выдерживает нагрузку.

Россия не рушится, она гниет. Это схожие по симптомам процессы, разница только в скорости. Нет немедленного коллапса, которого многие ждут уже годами, но нет и стабильности и устойчивости, о которых мечтают. Год за годом, месяц за месяцем, день за днем жизни в России становится хуже,

– подчеркнул Наки.

Внешне российская экономика может демонстрировать положительные цифры. В частности, в выступлении журналист привел данные о росте ВВП на 6% за восемь месяцев, безработице на уровне 2,2% и увеличении реальных зарплат в июле на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. По сентябрьскому опросу Левада-Центра, на который он сослался, 60% россиян считали, что страна движется в правильном направлении, а 76% одобряли деятельность Путина.

Однако такие показатели не отражают состояния всех отраслей и не означают, что накопившиеся проблемы исчезают. Разрушение экономической системы может занять годы, а отдельные предприятия, учреждения и механизмы государственного управления будут продолжать работать даже после потери прежней эффективности.

Сходный процесс, как объяснил Наки, происходил в последние десятилетия существования СССР. Советская система не прекратила существование внезапно в декабре 1991 года, ведь ее экономическое ослабление началось задолго до распада.

Обе стороны ошибаются, причем все равно. Обе ждут какого-то события. Крах в представлении выглядит как взрыв с конкретной датой, после которого начинается другая жизнь. Гниение устроено иначе. Оно растянуто во времени, у него нет одного дня, который войдет в учебники истории, и поэтому его так легко не заметить,

– объяснил журналист.

Еще в 1969 году историк Андрей Амальрик написал эссе "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?", в котором предусмотрел возможный распад системы. Тогда к его прогнозу относились скептически, хотя впоследствии оказалось, что он ошибся, прежде всего, с датой.

Советские экономические показатели ухудшались постепенно. По приведенным данным, официальный рост национального дохода СССР сократился с 7,7% в конце 1960-х до примерно 3,5% в первой половине 1980-х годов, а независимые оценки были еще ниже. Академик Абел Аганбегян также обращал внимание, что в последние годы правления Леонида Брежнева производство большого числа промышленных товаров уже сокращалось.

Несмотря на это, Советский Союз продолжал функционировать в обычном режиме еще много лет. Наки считает, что нынешняя Россия может также постепенно терять экономическую устойчивость без единого события, которое сразу назовут началом ее краха.

Война поглощает российский бюджет

Одной из основных заморочек русской экономики остаются расходы на войну. В проекте бюджета на 2027 год, который рассмотрел Наки, на оборону предусмотрено 17,1 триллиона рублей, что является самым запланированным объемом с начала полномасштабного вторжения.

При этом реальные военные расходы в предыдущие годы превышали первоначальные бюджетные планы. Новый проект предусматривает общие затраты на уровне 48,8 триллиона рублей и дефицит в 5,5 триллиона, а в течение трех лет накопленный дефицит может приблизиться к 16 триллионам.

На оборону приходится около 35% всех расходов, а вместе с сектором безопасности эта доля растет до 44%. Еще 34,9% бюджетных расходов засекречены, в то время как финансирование ряда гражданских направлений планируется сократить.

Война никогда не дешевеет, ее цена всегда растет. Все, что не стреляет и не охраняет, сокращается до размеров двадцатилетней давности. И это только план, а за все годы войны фактические расходы всегда были выше,

– отметил Наки.

В частности, по приведенным им данным Reuters, расходы на социальную политику планируют сократить на 7%, на здравоохранение – на 6,8%, а на образование – на 6%. Сравнение нового проекта бюджета с предыдущими планами показывает также уменьшение финансирования медицинских и образовательных программ.

В то же время увеличиваются расходы на обслуживание государственного долга и государственные средства массовой информации. На проценты по долговым обязательствам запланировано 4,6 триллиона рублей, что на 21,6% больше предыдущего плана, а финансирование государственных медиа должно вырасти на 43,2%.

Значительное сокращение предусмотрено и для федерального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями. В бюджетных документах на 2027 год для него отмечено 3,9 миллиарда рублей против 44,9 миллиарда в текущем году. Российское Министерство здравоохранения объясняет это переносом части финансирования в систему обязательного медицинского страхования и уверяет, что общий объем средств не уменьшится.

Ситуацию критикуют даже представители русской политической системы. Сергей Миронов назвал новый проект бюджетом стагнации, а сокращение региональных расходов на здравоохранение за первое полугодие составило по приведенным данным 5,8%.

Деньги на рассказы о том, как хорошо живет страна, растут быстрее, чем деньги, чтобы она действительно так жила. А когда мы увидим реальный дефицит регионов, недостающие средства, конечно, будут забирать у граждан,

– считает журналист.

Российское правительство уже подготовило налоговые изменения на 2027 – 2029 годы, от которых ожидает дополнительных поступлений на 3,7 триллиона рублей. Среди запланированных мероприятий Наки назвал прогрессивное обложение отдельных доходов по ставкам от 13% до 22%, НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах, налоги для производителей сырья и новые технологические сборы.

Дополнительные платежи предусматриваются, в частности, при покупке смартфонов, ноутбуков и отправке международных посылок. Хотя часть этих платежей официально называют сбором, они также будут увеличивать расходы граждан и предприятий.

Цены и коммунальные тарифы растут быстрее доходов

Высокие военные расходы сопровождаются инфляцией, которая все сильнее влияет на повседневную жизнь россиян. Официальный годовой показатель в августе ускорился до 6,33% после 5,98% в июле, а Министерство экономического развития повысило прогноз инфляции на год с 5,2% до 6,8%.

В сентябре Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 14% после десяти последовательных понижений, признав усиление инфляционных рисков. Однако оценки роста цен самими россиянами значительно превышают официальные показатели.

По сентябрьскому опросу ИнФОМ, проведенному по заказу Центробанка, инфляция, ощущаемая населением, составляла 15,1%, а ожидания на следующий год выросли до 14,2%. Чаще всего люди замечают удорожание продуктов, в том числе мяса, сыра, колбасы, сахара, кофе и чая.

Двузначная инфляция в России давно существует, просто в реальности, а не в жонглировании цифрами официальных ведомств, куда добавляют и удешевление туров в Дубай. Человек без финансовой подушки первым понимает, что официальные 6% не имеют ничего общего с его чеком из продуктового магазина,

– объяснил Наки.

По приведенным им показателям Росстата, сахар за год подорожал на 20%, курятина – на 16%, бензин – почти на 25%, а жизненно необходимые лекарства прибавили около 9%. В то же время более половины опрошенных россиян предпочитают экономить, а не тратить деньги.

Дополнительная нагрузка создала повышение коммунальных тарифов с 1 октября. По оценке Центробанка, средний рост тарифов составил около 15%, а по итогам года может достичь 17%.

Индексацию перенесли на период после выборов в Госдуму 20 сентября. Уже через несколько дней правительство разрешило шести регионам увеличить тарифы еще сильнее, в частности в Кузбассе, Марии Эл и Якутии.

В Ставропольском крае повышение в отдельных муниципалитетах, по приведенному прогнозу, может достигнуть 43,9%. Следующую индексацию на июль 2027 года оценивают примерно в 11%.

Государству деньги нужны еще острее, чем гражданам. Минфин повысил оценку дефицита бюджета на этот год до 7,3 триллиона рублей, вдвое больше плана. А план перед этим уже увеличивали,

– обратил внимание журналист.

Для покрытия дефицита российские власти планируют использовать 459 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, а государственный долг может приблизиться к 20% ВВП. Дополнительные бюджетные нужды возникают на фоне сокращения нефтегазовых поступлений, остающихся важным источником финансирования государственных расходов.

Нефтяные доходы больше не гарантируют стабильности России

Несмотря на относительно высокие мировые цены на нефть, российский бюджет получает меньше доходов от нефтегазового сектора. Наки привел данные, по которым в сентябре поступления сократились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за девять месяцев падение составило 17%.

Часть собранных средств государство вынуждено возвращать нефтяным компаниям, чтобы сдерживать подорожание бензина на внутреннем рынке. Только в сентябре из-за демпферных и других выплат им перечислили 418,5 миллиарда рублей, что составило около 48% собранных нефтегазовых налогов.

Нефтяная зависимость России напоминает журналисту положение СССР в середине 80-х годов. После изменения политики Саудовской Аравии цена барреля упала с 27 долларов до менее 10, а потери советской экономики, по оценке Егора Гайдара, составляли примерно 20 миллиардов долларов ежегодно.

В нынешней России нефть дорогая. Проблема в том, что довести нефтяные деньги в бюджет мешают горящие заводы, санкции и собственные субсидии. Бюджет собирает деньги за нефть и сразу отдает почти половину назад, чтобы бензин не стал еще дороже,

– объяснил Наки.

Дополнительные трудности для российских компаний создают санкции, ограничивающие возможность продавать зарубежные активы и проводить отдельные операции. Наки привел пример "Лукойла", который сталкивается с ограничениями по продаже своих иностранных активов.

При этом нынешние высокие цены на нефть могут оказаться временными. В выступлении журналист напомнил, как в июле стоимость российского сорта в течение короткого времени снижалась примерно до 40 долларов за баррель.

Высокая цена на нефть сейчас – это не какой-нибудь естественный рыночный тренд. Мы видели, как русский сорт буквально через неделю возвращался до 40 долларов. Вряд ли нынешняя ситуация будет продолжаться вечно, а шок от падения цен может сравниться с тем, что добило Советский Союз,

– предположил журналист.

В 1963 году СССР уже был вынужден закупать миллионы тонн зерна за границей, тратя на это значительную часть золотых запасов. К середине 80-х годов импорт продовольствия стал важным фактором поддержки советской экономики, а нефтяные доходы помогали оплачивать такие закупки.

Современная Россия, как считает Наки, снова оказывается в ситуации, когда значительная часть государственных возможностей зависит от поступлений из сырьевого сектора. Однако теперь к колебаниям цен прилагаются последствия ударов по нефтепереработке, санкционные ограничения и постоянный рост военных расходов.

Гражданская промышленность сокращается, а компании накапливают долги

Замедление российской экономики все заметнее за пределами военно-промышленного комплекса. По приведенным данным, промышленное производство в августе сократилось на 6% в годовом измерении, а падение зафиксировали в 21 из 22 промышленных секторов.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности второй месяц оставался ниже 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении активности. Занятость в секторе уменьшалась десятый месяц подряд, а экспортные заказы – одиннадцатый.

Ухудшается спрос на одежду, бумагу, мебель и другую гражданскую продукцию. Министерство экономического развития также ухудшило прогноз инвестиций на год: вместо ожидаемого ранее сокращения на 1,2% теперь прогнозирует падение на 5,4%.

Промышленность может месяцами колебаться около нуля, а ветви одна за другой уходить в минус. И ни один из этих месяцев не станет новостью, которую покажут на Первом канале. Гниение состоит из сотен таких незаметных месяцев. Его видно, только если смотреть на все сразу,

– подчеркнул Наки.

В предыдущие годы потребление в России поддерживали военные зарплаты, выплаты контрактникам и государственные заказы. Однако эти средства, по объяснению журналиста, не создавали устойчивого развития гражданской экономики, а их постоянное поступление усиливало инфляционное давление.

Теперь государство сокращает социальные расходы, а работодатели сдерживают наем работников. Прогнозируемый рост реальных денежных доходов населения в этом году составляет всего 0,8%.

Проблемы заметны и на автомобильном рынке. Продажи новых легковых автомобилей в сентябре сократились на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. АвтоВАЗ признал, что его производственные планы рассчитывались на гораздо больший рынок, чем формируемый сейчас.

Рост, которым так гордились оптимисты, держался на деньгах, которые государство больше не может раздавать с прежней щедростью. Эти деньги не были созданы экономикой, они фактически разгоняли инфляцию. Оборонка растет, но за счет сжигания государственных средств,

– объяснил журналист.

Сокращение производства влияет и на грузоперевозки. В сентябре Российская железная дорога перевезла на 1,2% меньше грузов, чем годом ранее, в частности, сократились перевозки нефти, нефтепродуктов, металлов и строительных материалов.

Еще более сложная ситуация в строительстве, долгое время поддерживаемое льготной ипотекой. Количество дел о банкротстве строительных компаний возросло на 41%, а вице-премьер России Марат Хуснуллин признал сокращение жилищного строительства на 14%.

Один из крупнейших российских застройщиков, компания "Самолет", в первом полугодии потерял 31% выручки и зафиксировал убытки на 22 миллиарда рублей. Компания имеет значительную задолженность перед Сбербанком, а в конце сентября допустила задержку выплат по облигациям, которую Наки назвал техническим дефолтом.

Финансовые трудности распространяются и на другие предприятия. Более 30 эмитентов с начала года допустили дефолты по облигациям, просроченная дебиторская задолженность в обрабатывающей промышленности превысила 2,6 триллиона рублей, а около четверти банков во втором квартале работала с убытками.

Сокращается количество заведений общепита, пекарен и кофеен. В московских торговых центрах, по приведенным данным, пустуют около 12% площадей, а российские авиакомпании с мая по август перевезли на 7% меньше пассажиров.

Затруднения авиации усугубляются проблемами с обслуживанием иностранных самолетов и задержками сертификации российских моделей. Планируемое производство новых самолетов, в частности МС-21 и Superjet, отстает от графиков, а руководство "Аэрофлота" предупреждает о необходимости дополнительных субсидий на замену двигателей.

Кузбасс и дефицит бензина напоминают последние годы СССР

Одной из отраслей, наиболее сильно испытывающих экономические трудности, остается угольная промышленность. В 2024 году ее убытки составили 112,6 миллиарда рублей, в 2025 году достигли рекордного уровня, а за январь – июль текущего года превысили 178 миллиардов.

По приведенным Наки данным, убыточными являются 64,5% угольных предприятий. Экспорт российского угля в Китай сокращается, в то время как Монголия наращивает поставки и имеет более выгодные тарифные условия.

В Кузбассе компания "Мечел" объявила о консервации двух шахт, а на оккупированной части Донбасса работники угольных предприятий, по словам журналиста, не получают зарплаты от четырех до семи месяцев.

Эту ситуацию он сравнил со стачками шахтеров в конце 1980-х годов. В июле 1989 года в Междуреченске горняки протестовали из-за неудовлетворительных бытовых условий, в частности, отсутствия мыла, которое им обещали в течение нескольких месяцев.

Среди требований было 600 грамм мыла в месяц на человека. За считанные дни забастовка перекинулась на Донбасс, а затем на другие угольные регионы. Через два с половиной года после этой забастовки Советского Союза уже не было,

– напомнил Наки.

Проблемы промышленности усугубляются топливным кризисом, который стал заметен после серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Только в сентябре, по приведенным журналистом данным, атаки беспилотников привели к остановке восьми предприятий в разных регионах России.

Среди них Наки назвал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне и Рязанский НПЗ, где повреждено оборудование, связанное со значительной частью мощностей предприятия. Он также сослался на сообщение Министерства обороны Украины, приведенное Институтом изучения войны, о выводе из строя более половины российских нефтеперерабатывающих мощностей.

К середине сентября, по озвученным данным, бензина А-92 не было на 45% заправок, а А-95 – на 53%. В некоторых регионах ввели ограничения на продажу горючего, в частности, во временно оккупированном Крыму, Нижнем Новгороде и Московской области.

Самая заметная трещина проходит через заправки. Российские талоны хорошо знакомы всем, кто застал конец 1980-х годов. Тогда по талонам в разных регионах выдавали колбасу, сахар, мыло и водку. Теперь нормируют бензин,

– заметил журналист.

Российские власти запретили экспорт бензина до конца января 2027 года и увеличили его импорт из Беларуси. По данным, которые привел Наки, в сентябре белорусского горючего ввезли в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

После новых проблем со снабжением Путин также подписал указ, ограничивающий публикацию информации о биржевых операциях с бензином и дизельным топливом. Журналист связывает такую закрытость с нежеланием российских властей демонстрировать реальные масштабы проблем.

По августовскому опросу Левада-Центра, на который он сослался, 65% россиян сталкивались с дефицитом бензина, 68% – с перебоями мобильного интернета, а 63% – со сбоями мессенджеров. Для каждого третьего проблемы на заправках существенно усложнили повседневную жизнь.

Кризис охватил металлургию, аграрный сектор и рынок труда

Сокращение стройки и промышленного производства сказывается на русской металлургии. Спрос на сталь за восемь месяцев снизился на 16%, а с начала 2024 года падение, по приведенным Наки данным, достигло 31%.

Компания "Северсталь" не ожидает восстановления рынка раньше 2027 года. "Мечел" завершил первое полугодие с убытком на 43,2 миллиарда рублей, а его выручка сократилась на 23%.

Сталь используется в строительстве, машиностроении и производстве труб, поэтому уменьшение спроса на нее отражает трудности нескольких гражданских отраслей. Подобные проблемы возникают и в сельском хозяйстве, хотя там причиной не только сокращение внутреннего спроса, но и усложнение экспорта.

У аграриев хороший урожай, но продать его некуда. Из-за ударов по портам Черного и Азовского морей 20 миллионов тонн зерна остались без покупателей. Страна, которая годами хвасталась экспортом зерна, теперь думает, как не дать фермерам разориться на собственном урожае.

– рассказал Наки.

По его данным, российский зерновой экспорт может сократиться примерно до 39 миллионов тонн вместо 50 миллионов, а цена пшеницы на юге страны упала до 4 – 5 тысяч рублей за тонну. Также образовались излишки подсолнечника, а Министерство сельского хозяйства рассматривало возможность ввести временный мораторий на банкротство фермерских хозяйств.

Между тем, работодатели сокращают количество вакансий. По приведенным журналистом данным, их стало на 13% меньше, чем годом ранее, тогда как количество резюме увеличилось на 25%, а конкуренция за рабочие места достигла восьмилетнего максимума.

Задолженность по зарплате к концу августа возросла до 2,4 миллиарда рублей, что на 47% больше, чем год назад. Около 15,2 миллионов россиян работают в неформальном секторе, а часть квалифицированных работников вынуждена искать работу на складах или в доставке.

Ухудшение денежного состояния принуждает людей активнее употреблять кредиты, хотя получить их становится труднее. Просроченная потребительская задолженность достигла 1,8 триллиона рублей, а средняя полная стоимость потребительского кредита остается на уровне около 30% годовых.

Разницу между зарплатами и ценами закрывают долгами. Люди идут в микрофинансовые организации, а те продают долги коллекторам. Даже для ростовщиков этот бизнес уже перестает приносить деньги.

– объяснил журналист.

Во втором квартале микрофинансовые организации передали коллекторам долги на 43 миллиарда рублей, а почти 40% таких компаний завершили квартал с убытками. В то же время, растет спрос на услуги ломбардов, где россияне все чаще закладывают золото и ювелирные изделия.

В прошлом году ломбарды выдали ссуд примерно на 412 миллиардов рублей, а в этом году ожидается дальнейший рост. Наки обратил внимание, что на фоне сокращения гражданских отраслей активнее работают военные заводы, ломбарды, коллекторские компании и предприятия, связанные с протезированием.

Война усугубляет демографический кризис и милитаризацию детей

Война влияет на Россию не только из-за государственных расходов и экономических проблем, но и из-за потерь личного состава. Наки сравнил масштабы нынешней войны с советской кампанией в Афганистане, на которую Кремль тратил все больше в течение 1980-х годов.

Официальные советские потери в Афганистане составили около 15 тысяч погибших. Для сравнения журналист привел подсчеты "Медиазоны" и BBC, которые на 21 сентября поименно подтвердили гибель 258 989 российских военнослужащих в войне против Украины.

Это лишь установленные по открытым данным случаи, поэтому реальные потери могут быть значительно больше. По оценкам, озвученным Наки, общее число погибших может составлять около полумиллиона, а совокупные потери, включая раненых, оценивают в 1,5 миллиона человек.

Это семнадцать Афганистанов. И в список включены только те, чьи имена удалось найти. Брежневская пятилетка пышных похорон прятала трех стариков, а путинская прячет сотни тысяч мужчин,

– подчеркнул Наки.

Утраты распределены меж русскими регионами неравномерно. По приведенным журналистом данным, особенно высокий уровень гибели военных в отношении мужского населения зафиксирован в Туве и Бурятии, тогда как в Москве он значительно ниже.

Демографические проблемы усугубляются сокращением рождаемости. В Красноярском крае количество рождений с 2014 года уменьшилось почти вдвое, а в Красноярске запланированное закрытие родильных отделений вызвало протест медицинских работников.

За первый квартал в России родилось около 272 тысячи детей, что на 6% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. Власти пытаются реагировать выплатами беременным студенткам и школьницам, которые в ряде регионов составляют от 100 до 200 тысяч рублей.

Сразу изменяется система школьной подготовки. Россия вводит обучение управлению беспилотниками, предусматривает дополнительные баллы за соответствующие навыки и увеличивает внимание военных дисциплин.

В стране, где сокращается почти все, растут только отдельные отрасли: военные заводы, ломбарды, коллекторы и протезирование. А детей уже готовят к той самой жизни, которую ведет нынешнее поколение, только с войной с самого детства,

– объяснил журналист.

По данным "Верстки", которые привел Наки, прокуратура подала почти 600 исков в школы по меньшей мере в 42 регионах, требуя закупки макетов оружия и оборудования для тиров. В то же время, учителя жалуются на нехватку учебников для новых предметов военно-безопасной подготовки.

Такие изменения журналист рассматривает как продолжение государственной политики, при которой воспитание детей все более связывается с военной службой. Наряду с этим российские власти вынуждены увеличивать финансирование протезирования и реабилитации людей, получивших тяжелые ранения на войне.

Россияне привыкают к катастрофам и боятся выступать против власти

Постепенное ухудшение жизни Наки сравнил с в последние годы Советского Союза, когда масштабные катастрофы обнаруживали проблемы государственной системы. Среди примеров он назвал аварию на Чернобыльской АЭС, гибель пассажирского судна "Адмирал Нахимов", землетрясение в Спитаке и крушение близ Аши.

Эти события сопровождались значительными человеческими потерями, а советские власти не всегда могли быстро и открыто сообщать об их масштабах. Современную ситуацию в России журналист также связывает с уменьшением безопасности и ограниченным доступом к достоверной информации.

Примером он назвал сообщение о возможных случаях чумы в Иркутске, где после смерти сотрудницы противочумного института, по озвученным данным, ввели карантинные меры в отдельных медицинских учреждениях. Под наблюдением находились 197 контактных лиц, из которых 189 были госпитализированы.

Кремль отрицал значительную часть сообщений о заболевании, а сам Наки использовал эту историю как одну из параллелей с советским опытом сокрытия или умаления проблем. Приведенные им данные о чуме не являются независимо подтвержденным выводом о масштабе вспышки.

Опасность для россиян также связана с принудительным вовлечением в армию. Журналист вспомнил расследование "Медиазоны" о задерживавших на улицах мужчинах, забирали документы и заставляли подписывать военные контракты.

Среди таких историй он привел случаи 63-летнего Александра Глебова из Пензы и 49-летнего Сергея Скрябина из Кирова. Также существует рынок баз данных потенциальных контрактников, за которых вербовщики получают вознаграждение.

Безопасности в русской жизни становится все меньше. Мужчин могут схватить прямо на улице и выбивать подпись под контрактом. А возвращающиеся с фронта приносят войну домой,

– подчеркнул Наки.

Журналист упомянул несколько уголовных дел с участием ранее воевавших людей, в частности в Москве и Новосибирске. По озвученным им данным российского МВД, количество тяжких и особо тяжких преступлений в прошлом году достигло 627,9 тысяч, что стало самым большим показателем за предыдущие 15 лет.

В то же время война все чаще затрагивает российские города, ранее не соприкасавшиеся с регулярными атаками. Наки привел примеры ударов по Московской области в сентябре и октябре, во время которых сообщали о погибших, раненых, повреждениях жилых домов, пожарах на промышленных объектах и временном закрытии аэропортов.

Вместо открытого обсуждения последствий войны российские власти ужесточают преследования людей, выступающих против ее политики. Количество дел о государственной измене, шпионаже и других политических обвинениях, по приведенным журналистом данным, резко увеличилось после 2022 года.

Жаловаться на все это становится опаснее, чем терпеть. Даже системные коммунисты в путинской России оказались в автозаках. Люди хотят, чтобы все закончилось, но одновременно не хотят подвергать собственную жизнь опасности,

– объяснил журналист.

Наки напомнил о задержании более 60 участников акции КПРФ 4 октября, а также о заочном приговоре автору мультсериала "Масяня" Олегу Куваеву за антивоенный эпизод. По его убеждению, репрессивная система заставляет даже недовольных граждан избегать открытого протеста.

При этом поддержка остановки войны не обязательно означает готовность требовать этого от власти. По социологическим данным, приведенным Наки, решение Путина немедленно завершить войну без предварительных условий поддержали бы 81% россиян, однако страх перед последствиями открытого несогласия остается существенным сдерживающим фактором.

Кремль не предлагает россиянам будущее без войны

Во время выступления на Валдайском форуме 1 октября Путин много говорил о международном порядке, отношениях с другими государствами и военных вопросах. Однако, как обратил внимание Наки, в речи практически не было конкретного видения того, какой должна стать Россия после войны.

Российский диктатор вновь использовал угрозы в адрес западных государств. В частности, он говорил о возможности применения всех имеющихся средств в случае нападения на Калининградскую область и упоминал оружие, способное нанести катастрофические последствия.

Параллельно Россия продолжает обвинять НАТО в эскалации, хотя сама угрожает использованием ядерного арсенала. Наки упомянул сообщения о подготовке Альянса к возможному российскому нападению на восточный фланг, а также мерах Эстонии по усилению обороны.

Знаете, чего нет у именинника? Обида будущего. На самом деле, ноль слов о том, куда движется страна. Во всех речах Путина и всей пропаганде повторяется одно мнение: потерпите. Но они даже не объясняют, ради чего нужно терпеть,

– подчеркнул Наки.

Журналист обратил внимание, что Кремль не предлагает понятных ответов на вопросы о будущих рабочих местах, доходах населения, судьбе детей и завершении принудительного набора в армию. Основными темами остаются ракеты, угрозы Европе и возможное расширение военного противостояния.

Путин также заявил, что российская армия в сентябре якобы захватила 1301 квадратный километр территории. Однако Наки привел оценки Института изучения войны, по которым русские войска за тот же период продвинулись на 175 квадратных километров, потеряли 256 и в итоге имели отрицательный территориальный результат.

Такие разногласия журналист рассматривает как еще один признак оторванности официальной российской риторики от реальной ситуации. В то же время, внутри страны власти требуют терпения от населения, которое постепенно привыкает к новым ограничениям.

Гниение не вызывает паники, к нему привыкают. Каждый новый тариф, налог или очередь на заправке вписываются в привычную картину и становятся нормой. Человеку кажется, что хуже уже было и больше не будет, хотя каждое последующее ухудшение просто растягивается на месяцы,

– объяснил Наки.

Подобное привыкание, как считает журналист, было и в последние годы Советского Союза. После падения Берлинской стены в ноябре 1989 года Литва провозгласила восстановление независимости, впоследствии республики заявили о государственном суверенитете, а в августе 1991 года провалился путч ГКЧП.

В декабре того же года были подписаны Беловежские соглашения, после чего СССР окончательно прекратил существование. Финальный этап распада длился около двух лет, однако до этого страна десятилетиями накапливала экономические, политические и общественные проблемы.

Путинская система по своей природе еще менее устойчива. Она держится на одном человеке, на нефти, которую все сложнее продавать и перерабатывать, и на войне, которая забирает все больше денег и людей.

– заявил журналист.

При этом ослабление российской системы не означает, что она перестает представлять опасность для Украины. Наки напомнил об очередных российских ударах по украинским городам в день рождения Путина, в том числе о погибших мирных жителях и детях в Прилуках, а также об атаках на Киев и Харьков.

Российская армия продолжает вести войну и получать финансирование, даже когда гражданская экономика страны сокращается. Поэтому постепенное ухудшение положения России, по мнению Наки, не позволяет определить конкретную дату завершения войны или падения путинского режима.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с длительным путем СССР от вторжения в Афганистан в 1979 году к Беловежским соглашениям в 1991 году. Россия находится на пятом году полномасштабной войны против Украины, а ее дальнейшая судьба, как считает журналист, будет зависеть от накопления экономических и политических проблем, одна из которых может стать решающей.

Майкл Наки объяснил, почему Россия не падает сразу: смотрите видео