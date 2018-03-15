Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг

Правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинге. Поэтому, добыча криптовалюты в Украине станет официальной профессией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

"Только что правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности пунктом о майнинге как деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных, обеспечению их целостности, неизменности и согласованности путем проведения вычислительных операций электронно-вычислительными машинами", – написал Кубов.

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Отмечается, что нормативно-правовой акт для внесения изменений в КВЭД поручено разработать Минэкономразвития, Агентству электронного правительства, Минфину, Минюстау,Госкомстату, а также с согласия: Нацбанка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, СБУ и Минэнергоугля.

К слову, ранее в украинской киберполиции выступили за легализацию криптовалюты. Это позволит сделать ее контролируемой, следовательно поможет как раскрыть, так и предупредить преступления с использованием электронно-вычислительной техники.

Что такое майнинг? Майнинг (добыча) – это способ заработка криптовалюты с помощью вычислительных мощностей компьютера.