Майнінг криптовалют стане офіційною професією в Україні: в уряді зробили перший крок

Урядовий комітет підтримав рішення доповнити Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) пунктом про майнінг. Відтак, добування криптовалют в Україні стане офіційною професією.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Щойно урядовий комітет підтримав рішення доповнити Класифікатор видів економічної діяльності пунктом про майнінг як діяльності з підтримки функціонування розподіленої бази даних, забезпечення їх цілісності, незмінності та узгодженості шляхом проведення обчислювальних операцій електронно-обчислювальними машинами", – написав Кубів.

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Зазначається, що нормативно-правовий акт для внесення змін до КВЕД доручено розробити Мінекономрозвитку, Агентству електронного уряду, Мінфіну, Мін'юсту, Держкомстату, а також за згодою: Нацбанку, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, СБУ та Міненерговугілля.

До слова, раніше в українській кіберполіції виступили за легалізацію криптовалюти. Це дозволить зробити її контрольованою, відтак допоможе як розкрити, так і попередити злочини із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Що таке майнінг? Майнінг (видобуток) – це спосіб заробітку криптовалюти за допомогою обчислюваних потужностей комп`ютера.