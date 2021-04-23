В мае 2021 года украинцы получили несколько дополнительных выходных, в частности – по случаю Пасхи. Как во время праздников будут работать операторы почтовой связи – читайте далее.

Укрпочта и Новая почта обнародовали свои графики на майские праздники. Они разные – в зависимости от конкретного отделения и города.

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Как будет работать Укрпочта

На сайте Укрпочты сообщили, что ее отделения будут работать во время праздничных дней. Это значит, что отправить или забрать письмо или посылку можно будет даже в Пасху.

Например, 2 мая будут открыты для посетителей 4 отделения в Киеве, по 3 – в Харькове и в Одессе, по 2 – в Николаеве, Львове и Запорожье, еще 4 – на Луганщине.

1, 2, 3, 9 и 10 мая услуги будут предоставлять только дежурные отделения национального почтового оператора.

услуги будут предоставлять только дежурные отделения национального почтового оператора. 4 мая все отделения Укрпочты уже будут работать по своему привычному графику.

Полный перечень отделений Укрпочты, которые будут работать на майские праздники – доступен по ссылке.

"Новая почта"

В то же время в "Новой почте" отметили, что на саму Пасху (в воскресенье, 2 мая) отделения и адресная доставка компании не будут работать.

3 мая они будут работать по графику воскресенья (он является индивидуальным для каждого отделения).

они будут работать по графику воскресенья (он является индивидуальным для каждого отделения). В остальные дни во время майских праздников в 2021 году компания будет работать в своем обычном режиме.

С детальным графиком работы каждого отделения "Новой почты" на праздники в мае – можно ознакомиться здесь.