У травні 2021 року українці отримали кілька додаткових вихідних, зокрема – з нагоди Великодня. Як під час свят працюватимуть оператори поштового зв'язку – читайте далі.

Укрпошта та Нова пошта оприлюднили свої графіки на травневі свята. Вони є різними – залежно від конкретного відділення та міста.

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Як працюватиме Укрпошта

На сайті Укрпошти повідомили, що її відділення працюватимуть під час святкових днів. Це означає, що відправити або забрати лист чи посилку можна буде навіть у Великдень.

Наприклад, 2 травня будуть відкритими для відвідувачів 4 відділення на у Києві, по 3 – у Харкові та в Одесі, по 2 – у Миколаєві, Львові та Запоріжжі, ще 4 – на Луганщині.

1, 2, 3, 9 та 10 травня послуги надаватимуть лише чергові відділення національного поштового оператора.

послуги надаватимуть національного поштового оператора. 4 травня усі відділення Укрпошти вже працюватимуть за своїм звичним графіком.

Повний перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть на травневі свята – доступний за посиланням.

Графік роботи "Нової пошти"

Водночас у "Новій пошті" зауважили, що на сам Великдень (у неділю, 2 травня) відділення та адресна доставка компанії не працюватимуть.

Натомість 3 травня вони працюватимуть за графіком неділі (він є індивідуальним для кожного відділення).

вони працюватимуть за графіком неділі (він є індивідуальним для кожного відділення). В інші дні під час травневих свят у 2021 році компанія працюватиме у своєму звичайному режимі.

З детальним графіком роботи кожного відділення "Нової пошти" на свята у травні – можна ознайомитися тут.