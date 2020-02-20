Майже чверть українців вважає Майдан антидержавним переворотом: опитування

Данные соцопроса показали, что 23% украинцев могли бы назвать события Майдана 2013-2014 годов "антигосударственным переворотом". Еще 17% считают, что это была смена власти не вполне легитимным способом. Предлагаем вам высказать свое мнение по этому поводу.

Таковы результаты исследования, которое проводила социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы". Теоретическая погрешность опроса не превышает 2,3%.

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В социологическом исследовании приняли участие 2017 совершеннолетних респондентов. Опрос прошел с 13 до 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так респонденты отвечали на три вопроса:

Как бы Вы охарактеризовали события, произошедшие в Украине в конце 2013 – начале 2014 года?



Майдан Революцией Достоинства среди опрашиваемых назвали 45,5%, Вынужденная смена власти не вполне легитимными средствами – 17,7%, затруднились ответить – 13,7% опрошенных.



Майдан Революцией Достоинства среди опрашиваемых назвали 45,5%, Вынужденная смена власти не вполне легитимными средствами – 17,7%, затруднились ответить – 13,7% опрошенных. Хотели бы Вы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года?



15,1% высказались за возвращение в Украину, какой она была до 2014 года, нет – 38,9%.



15,1% высказались за возвращение в Украину, какой она была до 2014 года, нет – 38,9%. Прошло около шести лет после окончания событий, которые называют Майданом. Если бы эти события 2013-2014 годов происходили сейчас, Вы поддержали бы Майдан или Антимайдан?



На поддержку Майдана сейчас бы вышли 37,8%, Антимайдана – 10,2%. Не поддержали ни одного из них – 39, 1%.

Хронология кровавых столкновений Майдана

18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день более 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя брусчатку и "коктейли Молотова".

19 февраля 2014 года во время очередного штурма сгорел Дом профсоюзов.

20 февраля 2014 года протестующие заняли Украинский дом и Октябрьский дворец, а также оттеснили силовиков к правительственному кварталу. Снайперы начали расстреливать активистов – появились несколько видео, на которых видно, как силовики на Институтской стреляют из огнестрельного оружия в безоружных протестующих. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.