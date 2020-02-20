Майже чверть українців вважає Майдан антидержавним переворотом: опитування

Дані соцопитування показали, що 23% українців могли б назвати події Майдану 2013-2014 років "антидержавним переворотом". Ще 17% вважають, що це була зміна влади не цілком легітимним способом. Пропонуємо вам також висловити свою думку з цього приводу.

Такі результати дослідження, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи". Теоретична похибка цього опитування не перевищує 2,3%.

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У соціологічному дослідженні взяли участь 2017 повнолітніх респондентів. Опитування пройшло з 13 до 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Так респонденти відповідали на три запитання:

Як би Ви охарактеризували події, що відбулися в Україні наприкінці 2013 – на початку 2014 року?



Революцією Гідності серед опитуваних Майдан назвали 45,5%, Вимушена зміна влади не цілком легітимними засобами – 17,7%, важко відповісти – 13,7% опитуваних.



– Революцією Гідності серед опитуваних Майдан назвали 45,5%, Вимушена зміна влади не цілком легітимними засобами – 17,7%, важко відповісти – 13,7% опитуваних. Чи хотіли б Ви повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року?



15,1% висловилися за повернення в Україну, якою вона була до 2014 року, ні – 38,9%.



15,1% висловилися за повернення в Україну, якою вона була до 2014 року, ні – 38,9%. Пройшло близько шести років після закінчення подій, які називають Майданом. Якби ці події 2013–2014 років відбувалися зараз, Ви підтримали б Майдан чи Антимайдан?

На підтримку Майдану зараз би вийшли 37,8%, Антимайдану – 10,2%. Не підтримали жодного з них – 39, 1.

Хронологія найкривавіших сутичок Майдану

18 лютого 2014 року почався найбільш трагічний етап Революції Гідності. Лише цього дня понад 20 активістів були вбиті з вогнепальної зброї. Також, у ході сутичок, силовики штурмували барикади на Грушевського та Інститутській. При цьому було застосовано БТР, світло-шумові гранати, помпові рушниці. Протестувальники оборонялися, використовуючи бруківку та "коктейлі Молотова".

19 лютого 2014 року під час чергового штурму згорів Будинку профспілок.

20 лютого 2014 року протестувальники зайняли Український дім та Жовтневий палац, а силовиків відтіснили до урядового кварталу. Снайпери почали розстрілювати активістів – з'явилися декілька відео, на яких видно як силовики на Інститутській стріляють з вогнепальної зброї в неозброєних протестувальників. Всього з 18 по 21 лютого 2014 року на Майдані загинули понад 100 людей.