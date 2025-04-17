Макаров рассказал об инциденте журналистам, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Что говорит Макаров

По словам продюсера, нападение произошло "очень непонятно". Он говорит, что специалисты, которые с подобными делами работают не первый год, немного растеряны. Во-первых, непонятно, откуда взялся этот парень – нападавший.

"Я его заметил только тогда, когда он, так сказать, в меня уже тыкал своим ножом", – сказал Макаров.

Инцидент случился на закрытой территории жилого комплекса. Туда обычно нельзя попасть без электронного пропуска.

Журналист рассказал, что имеет привычку вечером "прогуливать мозги". В день нападения он тоже пошел на прогулку. После того, как сделал круг, вдруг почувствовал за своей спиной какое-то шевеление. Это было где-то 22:30 – 22:40.

Говорит, что когда увидел нож, то у него сработал рефлекс, которому его научили 50 лет назад во время занятий каратэ. Журналист инстинктивно отбил нож и ударил нападавшему в голову.

По словам Макарова, нападавший хотел его ударить под ребро, но не получилось, потому что "или не хватило сил, или решимости". Журналист пошутил, что нападение на него совершили как-то "не талантливо".

Макаров не запомнил лицо своего обидчика. Он заметил, что тот для обычного "наркоши" имел слишком крутой нож. После того, как парень сбежал, в первые секунды журналиста переполнял гнев. Говорит, что находился на адреналине и поэтому сначала не почувствовал боль.