Известно, что во время фазы активных боевых действий в городе оставалось около тысячи человек из 15 тысяч человек. Об этом сообщил поселковый глава Вадим Токарь.

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Он также отметил, что в населенном пункте разрушены 40% зданий.

"До войны в Макарове проживали до 15 тысяч жителей, во время активной фазы обороны осталось меньше тысячи. Мы увидели разрушенные дома. Поселок разрушен на 40%", – рассказал Токарь.

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