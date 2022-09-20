После возобновления работы McDonald's в Киеве заметно выросли цены на блюда, если сравнивать их с довоенными временами пишет 24 канал. До войны гамбургер стоил 28 гривен, а сейчас – 49 гривен, чизбургер подорожал с 32 до 57 гривен.

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Маленький картофель фри перерь стоит 40 гривен

Маленький картофель фри будет стоить 40 гривен вместо 26, а 4 кусочка чикен макнагетс – 57 гривен. Если раньше "БигТейсти" стоил 112 гривен, то сейчас – 169 гривен.

Также "ДаблЧизбургер" стоил 61 гривну, а уже сейчас стоит 89 гривен. Биг Мак тоже вырос в цене – с 69 гривен до 101 гривны. Большие напитки Coca-cola, Sprite и Fanta стоят 29 гривен за пол-литра.

Обновленные цены в McDonald's / Фото из социальных сетей

Доставка еды в Киеве

Заказать еду из McDonald's можно только через приложение службы доставки Glovo. Следует отметить, что доставка доступна только для жителей левого берега Киева.

В частности, Харьковского массива, Позняков, Осокорков, Дарницы и частично массивов Русановка, Березняки, Соцгорода и Лиски. На правом берегу Киева доставка из McDonald's не работает.

После открытия в ресторанах возник ажиотаж, в результате чего службу доставки Glovo "положили" в первые 15 минут работы McDonald's. Сообщается, что программа по заказу из ресторанов работала всего 15 минут, поскольку закончились курьеры.

Как известно, сеть ресторанов McDonald's решила приостановить свою деятельность в Украине из-за военного вторжения россии. В середине августа в McDonald's анонсировали возвращение в Украину. Первые рестораны открылись в Киеве 20 сентября.

Прийти и посидеть в ресторане или воспользоваться Макдрайвом киевляне смогут только с начала октября.

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