Після відновлення роботи McDonald's у Києві помітно зросли ціни на блюда, якщо порівнювати їх з довоєнними часами пише 24 канал. До війни гамбургер коштував 28 гривень, а зараз – 49 гривень, чизбургер подорожчав із 32 до 57 гривень.

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Маленька картопля фрі коштуватиме 40 гривень

Маленька картопля фрі коштуватиме 40 гривень замість 26, а 4 шматочки чікен макнагетс – 57 гривень. Якщо раніше "БігТейсті" коштував 112 гривень, то зараз – 169 гривень.

Також "ДаблЧизбургер" вартував 61 гривню, а вже зараз коштує 89 гривень. Біг Мак теж виріс у ціні – з 69 гривень до 101 гривні. Великі напої Coca-cola, Sprite та Fanta коштують 29 гривень за півлітра.

Оновлені ціни в McDonald's / Фото із соціальних мереж

Доставка їжі в Києві

Наразі замовити їжу з McDonald's можна лише через додаток служби доставки Glovo. Слід зазначити, що доставка доступна лише жителям лівого берега Києва.

Зокрема, Харківського масиву, Позняків, Осокорків, Дарниці та частково масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто та Лиски. На правому березі Києва доставка з McDonald's не працює.

Після відкриття у ресторанах виник ажіотаж, внаслідок чого службу доставки Glovo "поклали" у перші 15 хвилин роботи McDonald's. Повідомляється, що програма для замовлення з ресторанів працювала всього 15 хвилин, оскільки закінчилися кур'єри.

Як відомо, мережа ресторанів McDonald's вирішила призупинити свою діяльність в Україні через військове вторгнення росії. У середині серпня в McDonald's анонсували повернення в Україну. Перші ресторани відкрилися у Києві 20 вересня.

Прийти та посидіти в ресторані або скористатися МакДрайвом кияни зможуть лише з початку жовтня.

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