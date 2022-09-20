Наразі McDonald's працює лише на Лівому березі, а кур'єри закінчилися. Тож перекупники вирішили скористатися шансом та трохи заробити на українцях, охочих поласувати улюбленим фастфудом, повідомляє 24 канал.

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На OLX вже продають McDonald's

Так, на OLX вже з'явилися оголошення, у яких жителі Лівого берега пропонують привезти McDonald's на Правий берег. А один із перекупників пішов ще далі – пропонує доставку в інші регіони.

Як працює у перший день роботи McDonald's

Нині, 20 вересня, на Лівому березі Києва вперше від початку повномасштабної війни запрацювали McDonald's. Першими запрацювали McDelivery у трьох ресторанах Києва:

проспект Бажана, 3в (метро Харківська);

вулиця Гришка, 7 (метро Позняки);

проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Приблизно через тиждень відновлять роботу ще 7 закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги. Отримати замовлення можна лише через послугу McDelivery, яку забезпечує Glovo. Проте через величезну кількість охочих кур'єри закінчились вже за 20 хвилин після відкриття закладу.

До речі, відновлення роботи закладів у Києві та на Заході України відбуватиметься поетапно впродовж двох місяців. Спершу McDonald's працюватимуть на доставку, а ресторани запрацюють з жовтня.

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