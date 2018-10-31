Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение после десятилетнего перерыва

Греция пообещала уже во вторник возобновить прямое авиасообщение между странами, которое прекратили еще в 2007 году.

Тогда Скопье и Афины потеряли воздушнуюсвязь из-за того, что правительство Македонии назвало аэропорт Скопье в честь Александра Македонского. Греции это не понравилось.

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По информации оператора аэропорта Скопье, греческая авиакомпания "Aegean Airlines" в следующий вторник начнет летать в Скопье, рейсы будут выполняться дважды в неделю.

В этом году, как жест доброй воли, аэропорт в Скопье переименовали, убрав имя полководца. Также недавно было подписано соглашение об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония. Это, к слову, была одно из требований Греции. Выполнение именно этого требования положительно повлияло на отношения между странами.

Напомним, недавно в Македонии прошел референдум. 91% людей высказался за изменение названия и европейськую- и североатлантическую интеграцию.

Ночью 20 октября парламент Македонии проголосовал за изменения в Конституцию – теперь страна изменит свое название на Северную Македонию.