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      Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение после десятилетнего перерыва

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      Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение после десятилетнего перерыва
      Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение после десятилетнего перерыва / Фото из открытых источников

      Греция пообещала уже во вторник возобновить прямое авиасообщение между странами, которое прекратили еще в 2007 году.

      Тогда Скопье и Афины потеряли воздушнуюсвязь из-за того, что правительство Македонии назвало аэропорт Скопье в честь Александра Македонского. Греции это не понравилось.

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      По информации оператора аэропорта Скопье, греческая авиакомпания "Aegean Airlines" в следующий вторник начнет летать в Скопье, рейсы будут выполняться дважды в неделю.

      В этом году, как жест доброй воли, аэропорт в Скопье переименовали, убрав имя полководца. Также недавно было подписано соглашение об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония. Это, к слову, была одно из требований Греции. Выполнение именно этого требования положительно повлияло на отношения между странами.

      Напомним, недавно в Македонии прошел референдум. 91% людей высказался за изменение названия и европейськую- и североатлантическую интеграцию.
      Ночью 20 октября парламент Македонии проголосовал за изменения в Конституцию – теперь страна изменит свое название на Северную Македонию.

      Теги: Македония авиация Греция
      Источник: 24 канал
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