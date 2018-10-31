Македонія та Греція відновлюють пряме авіасполучення після десятирічної перерви

Греція пообіцяла вже у вівторок відновити пряме авіасполучення між країнами, яке припинили ще у 2007 році.

Тоді Скоп'є та Афіни втратили повітряний зв'язок через те, що уряд Македонії назвав аеропорт Скоп'є на честь Олександра Македонського. Греції це не сподобалось.

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За інформацією оператора аеропорту Скоп'є, грецька авіакомпанія "Aegean Airlines" наступного вівторка почне літати до Скоп’є, рейси виконуватимуться двічі на тиждень.

Цьогоріч, як жест доброї волі, летовище у Скоп'є перейменували, забравши ім'я полководця. Також нещодавно була підписана угода щодо зміни назви Македонії на Республіка Північна Македонія. Це, до слова, була одна із вимог Греції. Виконання саме цієї вимоги позитивно вплинуло на стосунки між країнами.

Нагадаємо, нещодавно у Македонії відбувся референдум. 91% людей висловились за зміну назви та європейську- і північноатлантичну інтеграцію.

Вночі 20 жовтня парламент Македонії проголосував за зміни до конституції – тепер країна змінить свою назву на Північну Македонію.